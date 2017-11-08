Тюменское тхэквондо вышло на новый уровень

Фото: областная спортшкола олимпийского резерва

Тюменская спортсменка Анна Казарновская завоевала серебро юниорского первенства Европы по олимпийскому тхэквондо ВТ в городе Ларнака, Кипр.

В весовой категории до 49 кг она уступила лишь в финале соотечественнице Елизавете Ряднинской из Москвы. В первом и втором боях Анна не встретила сопротивления. Соперницы Нина Марин из Хорватии и Рафаэла Фари из Голландии были повержены досрочно. В третьем бою тюменка победила Анжелу Синани из Греции. Полуфинал был немного сложнее. Наима Вальтер из Швеции пыталась оказать сопротивление, но Аня была намного сильнее.

В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов 15-17 лет из 30 государств. Тюменская тхэквондистка внесла огромный вклад в общекомандный зачет, и национальная сборная заняла абсолютное первое место.

Как отмечает областная спортшкола олимпийского резерва, награда Анны - это первое серебро на первенстве Европы для тюменского тхэквондо ВТ. В 2016 году спортсменка становилась бронзовым призером первенства Европы среди юношей и девушек 12-14 лет. Теперь у девушки есть все шансы попасть на Юношеские олимпийские игры 2018 года в Буенос-Айресе.

Анну Казарновскую тренируют Владислав Тверских, Зиннур Уразов, Олег Лаптев под руководством старшего тренера сборной России Арсланбека Шабазова.