up

8.11.2017 среда

EUR 67.7677

USD 58.4557

В Тюмени 0..-2 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменское тхэквондо вышло на новый уровень

17:29 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: областная спортшкола олимпийского резерва

Тюменская спортсменка Анна Казарновская завоевала серебро юниорского первенства Европы по олимпийскому тхэквондо ВТ в городе Ларнака, Кипр.

В весовой категории до 49 кг она уступила лишь в финале соотечественнице Елизавете Ряднинской из Москвы. В первом и втором боях Анна не встретила сопротивления. Соперницы Нина Марин из Хорватии и Рафаэла Фари из Голландии были повержены досрочно. В третьем бою тюменка победила Анжелу Синани из Греции. Полуфинал был немного сложнее. Наима Вальтер из Швеции пыталась оказать сопротивление, но Аня была намного сильнее.

В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов 15-17 лет из 30 государств. Тюменская тхэквондистка внесла огромный вклад в общекомандный зачет, и национальная сборная заняла абсолютное первое место.

Как отмечает областная спортшкола олимпийского резерва, награда Анны - это первое серебро на первенстве Европы для тюменского тхэквондо ВТ. В 2016 году спортсменка становилась бронзовым призером первенства Европы среди юношей и девушек 12-14 лет. Теперь у девушки есть все шансы попасть на Юношеские олимпийские игры 2018 года в Буенос-Айресе.

Анну Казарновскую тренируют Владислав Тверских, Зиннур Уразов, Олег Лаптев под руководством старшего тренера сборной России Арсланбека Шабазова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: тхэквондо

Последние новости

19:50 В городе на Урале депутат собирал странные личные сведения
19:37 Музыка от "А" до "Я" звучит в "Доме Пионеров"
19:20 В Кондинском районе банда вымогателей и мошенников отправится под суд
19:14 Тюменские фермеры плодотворно трудятся на благо региона
18:26 Умерла дочь Людмилы Гурченко Мария Королева
18:24 Закулисье: Владимир Орел представил две премьеры в новом театральном сезоне Фото
18:13 Вокальная студия "Орфей" приглашает на дебютный концерт
18:02 Самыми умными составляющими Тюмени признаны транспорт и дороги
17:51 9 ноября - события дня
17:40 Югорчанка ответит за оставление своих детей в опасности
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменские фермеры плодотворно трудятся на благо региона

Владимир Якушев: неиспользуемую пашню нужно возвращать в оборот

Владимир Якушев призвал общественников проконтролировать модернизацию коммунальных сетей в Тюмени

Политика

Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью

Светлана Слепцова стала советником Натальи Комаровой

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Экономика

В Ишиме приоритетными остаются расходы на образование и жилищно-коммунальное хозяйство

Русская школа управления приглашает тюменцев на встречу с Михаилом Колонтаем

Спортивный зал в Уватском районе оснастили огнестойкими панелями

Общество

Музыка от "А" до "Я" звучит в "Доме Пионеров"

Умерла дочь Людмилы Гурченко Мария Королева

Закулисье: Владимир Орел представил две премьеры в новом театральном сезоне

Спорт

Тюменское тхэквондо вышло на новый уровень

Тюменцы лучше всех танцуют рок-н-ролл

Различные стили метания ножа показали в центре "Аванпост"

Происшествия

В городе на Урале депутат собирал странные личные сведения

В Кондинском районе банда вымогателей и мошенников отправится под суд

Югорчанка ответит за оставление своих детей в опасности
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+