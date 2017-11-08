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Югорчанка ответит за оставление своих детей в опасности

17:40 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Уголовное дело в отношении женщины, оставившей малолетних детей без присмотра, возбуждено Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре.
23-летняя гражданка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

2 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на протяжении длительного времени плачет ребенок. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели в квартире младенца, застрявшего между кроватью и радиатором водяного отопления. В квартире также находился еще один ребенок в возрасте 3 лет, при этом никого из взрослых дома не было.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин оставления малолетних детей без присмотра. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным оценкам врачей, ребенок получил ожоги лица и тела, сообщает региональное управление СК РФ.

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Теги: следственный комитет

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