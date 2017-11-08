В Кондинском районе банда вымогателей и мошенников отправится под суд

Расследование уголовного дела в отношении преступной группы завершено урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре.

В зависимости от роли каждого, шестеро жителей Кондинского района в возрасте от 17 до 24 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116, пп. "а, в, г" ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 159, пп. "а, в" ч. 2 ст. 163, ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ (побои, незаконное лишение свободы с применением насилия, мошенничество, вымогательство, применение насилия в отношении представителей власти). Всего им инкриминируется 22 эпизода преступной деятельности.

Следствием установлено, что утром 1 января 2017 года в п. Междуреченский обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного, а двое из них - наркотического опьянения, спровоцировали конфликт с женщиной и тремя мужчинами, нанесли потерпевшим побои. После этого, молодые люди оказали групповое сопротивление сотрудникам ППС, прибывшим на место для пресечения противоправных действий. На законные требования полицейских обвиняемые не реагировали, вели себя агрессивно и причинили сотрудникам полиции телесные повреждения различной степени тяжести. Предупредительные выстрелы в воздух не остановили нападавших. Трое из них силой затащили полицейского в свой автомобиль, где, избивая его, начали движение по поселку. Периодически обвиняемые делали остановки, вытаскивая полицейского из машины на улицу, где продолжали совместно наносить телесные повреждения. Сотрудник полиции был освобожден спустя некоторое время другим нарядом, прибывшим на помощь.

В результате преступных действий обвиняемых полицейским были причинены телесные повреждения в виде открытых ран головы, перелома большеберцовой кости, закрытого перелома малоберцовой кости, ЗЧМТ, травмы глазного яблока, ушибов и кровоподтеков в области лица и тела и другие. При этом, одному сотруднику полиции был причинен тяжкий вред здоровью.

Изучение личностей обвиняемых показало, что они нигде не работают, имеют круг общения из числа криминальных и ранее судимых личностей. Один из обвиняемых ранее судим за хранение и употребление наркотиков. В ходе следствия было установлено, что двое обвиняемых, объединившись в преступную группу, с 2015 года под угрозой уничтожения имущества и с применением насилия, вымогали денежные средства у предпринимателей за право ведения бизнеса на территории Кондинского района. Кроме этого установлено, что они принуждали сироту, получавшего социальную пенсию, оформлять кредиты и передавать им полученные в банке денежные средства, а также обманным путем завладели его мобильным телефоном, сообщает региональное управление СКР.

В настоящее время преступная деятельность обвиняемых пресечена. Четверо из них находятся под стражей. Обвиняемые признают свою вину в инкриминируемых преступлениях. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.