Самыми умными составляющими Тюмени признаны транспорт и дороги

Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень в своем движению к "умному городу" наибольших успехов добилась в организации работы транспорта и дорог. Такими выводами поделился с участниками пресс-клуба "Неформат" руководитель проекта Smart City в Тюмени профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин Олег Данилов.

"Умный город", по его оценке, это огромная система, включающая в себя множество подсистем — энергетику, экологию, дороги, пассажирский транспорт, безопасность, образование, медицину и многое другое. И всеми ими нужно управлять. Управление в современном мире поставлено на цифровые, или умные, smart-технологии. Они обеспечивают одновременную работу всех городских служб, от количества которых, в принципе, зависит, насколько умный мы имеем город. Чем выше интеллект, тем больше вычислительный кластер, на серверы которого отовсюду поступает огромное количество информации, массивы данных (Big Data) о состоянии систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, аварийных ситуациях и прочем.

"У транспортников есть две очень хорошие системы, - подчеркнул Олег Данилов. - АСУ (автоматизированная система управления) дорожного движения и АСУ пассажирскими перевозками, которые могут быть во многом примером для подражания тем городам, которые вовремя об этом не задумались".

Темой очередного заседания пресс-клуба "Неформат" 8 ноября стала тема "Интернет вещей" и эффективность городской инфраструктуры Тюмени сегодня: планы и перспективы".

"В каждой отрасли имеются определенные успехи, - прокомментировал динамику реализации проекта в Тюмени разработчик Smart Сity-Тюмень Олег Данилов. – Есть подвижки в образовании, здравоохранении, энергетике, ЖКХ. Однако движение вперед в разных областях происходит на разных скоростях. Информация обрабатывается на их серверах, они сами принимают какие-то решения. Наша цель состоит в том, чтобы объединить все эти усилия, обеспечить диалог между теми, кому предстоит решить — как это должно быть".

В том или ином виде концепция "умного города", или Smart City, сегодня реализована в 2 тыс. 500 городах по всему миру. Она предполагает создание такой системы, при которой существующие ресурсы городских служб используются максимально эффективно, комфортно и безопасно. С инициативой разработки Smart City в Тюмени в 2016 году выступил Тюменский индустриальный университет.

"Для начала необходимо представить общее видение, без этого формировать отдельные решения нерационально, - отметил профессор на заседании клуба. - Мы создадим концепцию, которая покажет, каким может быть "умный город" в Тюмени, как он должен выглядеть с точки зрения представленных подсистем, насколько масштабный должен быть кластер, какие решения там могут приниматься".

Руководитель проекта Smart City в Тюмени считает, что этот проект может быть реализован только совместными усилиями власти, бизнеса, горожан, образовательного и инженерного сообщества.

Борис Олейник