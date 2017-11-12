На федеральных трассах Тюменской области ликвидируют часть пешеходных переходов

rosavtodor.ru

Пешеходные переходы на ряде участков федеральных автомобильных дорог Тюменской области ликвидируют до 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Наземные пешеходные переходы упраздняют в связи с отсутствием регулярного пешеходного движения с интенсивностью более 150 человек в час.

На федеральной трассе Р-402 Тюмень – Омск будут ликвидированы переходы на участках: км 14+192, примыкание к п. Андреевский; км 38+380 за ж/д переездом в р.п. Богандинский; км 69+909, примыкание к нп. Прогресс, Ялуторовский район.

На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень: км 296+052, примыкание к с. Успенка;

- км 299+375, примыкание к д. Елань; км 316+150 в месте расположения стационарного ПВК.

На трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты – Мансийск: км 70+374, примыкание к с. Дубровное; км 73+635, примыкание к д. Космакова; км 114+674 и км 114+844, примыкание к н.п. Щетково; км 139+540, примыкание к д. Караульнояр; км 386+856, поворот на с. Осинник, Уватский район; км 396+424, перед поворотом на п. Першино, Уватский район; км 410+120, Уватский район.

Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор" +7(343)295-09-09.