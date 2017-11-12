up

12.11.2017 воскресенье

EUR 68.9791

USD 59.2808

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

На федеральных трассах Тюменской области ликвидируют часть пешеходных переходов

15:01 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
rosavtodor.ru

Пешеходные переходы на ряде участков федеральных автомобильных дорог Тюменской области ликвидируют до 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Наземные пешеходные переходы упраздняют в связи с отсутствием регулярного пешеходного движения с интенсивностью более 150 человек в час.

На федеральной трассе Р-402 Тюмень – Омск будут ликвидированы переходы на участках: км 14+192, примыкание к п. Андреевский;  км 38+380 за ж/д переездом в р.п. Богандинский; км 69+909, примыкание к нп. Прогресс, Ялуторовский район.

На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень:  км 296+052, примыкание к с. Успенка;

- км 299+375, примыкание к д. Елань; км 316+150 в месте расположения стационарного ПВК.

На трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты – Мансийск: км 70+374, примыкание к с. Дубровное; км 73+635, примыкание к д. Космакова; км 114+674 и км 114+844, примыкание к н.п. Щетково; км 139+540, примыкание к д. Караульнояр; км 386+856, поворот на с. Осинник, Уватский район; км 396+424, перед поворотом на п. Першино, Уватский район; км 410+120, Уватский район.

Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор" +7(343)295-09-09.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пешеходный переход , Уралуправтодор , автомобили , водители , трасса

Последние новости

15:35 Губернатор возглавляет работу по ликвидации очага АЧС в Исетском районе
15:33 Российский боксер стал чемпионом мира
15:01 На федеральных трассах Тюменской области ликвидируют часть пешеходных переходов
14:47 Турнир по киберспорту пройдет в Тюмени
14:30 В Приморье планируют построить филиал "Артека"
13:38 Тюменским подросткам расскажут о профессиях будущего
13:34 Тюменцев приглашают измерить уровень сахара в крови
12:30 В Португалии поймали доисторическую акулу-монстра
12:21 Тюменский район стал победителем в соревновании аграриев
11:45 В Тюменском районе задержали водителей с фальшивыми документами
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор возглавляет работу по ликвидации очага АЧС в Исетском районе

Ситуация с африканской чумой свиней в Исетском районе – на контроле губернатора

Владимир Якушев: доверие граждан – главная оценка работы полиции

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Тюменские "Стеклотех" и "Бенат" вышли на новый этап сотрудничества

Боровская птицефабрика увеличит переработку яйца

"Пятёрочка" будет регулярно пополнять банк еды для малоимущих продуктами на миллион

Общество

Российский боксер стал чемпионом мира

На федеральных трассах Тюменской области ликвидируют часть пешеходных переходов

Турнир по киберспорту пройдет в Тюмени

Спорт

МФК "Тюмень" одолел новосибирцев

Российская фигуристка выиграла международный турнир в Японии

Спартакиада органов местного самоуправления выходит на финишную прямую

Происшествия

В Тюменском районе задержали водителей с фальшивыми документами

На Урале снегоуборщик задавил ребенка

Сорокинский подросток устроил пьяное ДТП с пострадавшими
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+