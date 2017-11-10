В Тюмени назовут героев спорта

В Тюмени назовут героев спорта. Фото ТГМЦ

Итоги городского конкурса физкультурной и спортивной работы "Тюмень спортивная-2017" подведут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 14 декабря, начало в 16 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, прием заявок продлится до 10 ноября. Документы принимают в Тюменском городском многопрофильном центре (ул. 50 лет Октября, 46). Телефон для уточнений: 8-919-925-88-82.

С самого начала появления конкурса его участниками становились коллективы предприятий, вузов, техникумов, ссузов. В 1993 году была учреждена номинация "Лучший учитель физической культуры", в 1995 впервые определили "Лучшую спортивную семью". В прошлом году впервые отметили заслуги "Лучшего детского тренера города Тюмени" и "Лучших волонтеров в сфере физической культуры и спорта".

В 2017 году конкурс состоит из 22 ставших уже традиционными номинаций. Самой почетной и многочисленной из года в год остается номинация "Гордость Тюмени". В летопись конкурса вписаны имена знаменитых спортсменов: бронзового призера Олимпийских игр 2014 года, многократного призера этапов Кубка мира по биатлону Евгения Гараничева, чемпиона мира по боксу Григория Николайчука, победителя и призера Паралимпийских игр и чемпиона мира по лыжным гонкам и биатлону Николая Полухина, чемпионки мира по лыжным гонкам и биатлону Юлии Чохлаевой, победительницы и призера Паралимпийских игр, победительницы этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону Елены Ремезовой, чемпиона мира, Европы и России по гиревому спорту Алексея Рябкова, бронзового призера чемпионата России по теннису на колясках Ольги Соколовоц, чемпионки Европы и мира по спортивной аэробике Евгении Кудымовой и других.