Тюменский госуниверситет укрепляет связи с вузами Республики Казахстан

Фото: пресс-центр ТюмГУ

Меморандум о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования подписали ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков и ректор Карагандинского государственного индустриального университета Бахыт Жаутиков. Подписание состоялось на XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"ТюмГУ искренне ценит интерес вузов Казахстана к России и Тюменской области, диалог, настроенный на партнерство. Мы открыты к совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов, сотрудничеству в решении важнейших стратегических вопросов трансграничного развития", – отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Меморандум закрепил обмен студентами, организацию при вузах стажировок профессорско-преподавательского состава, совместное проведение курсов и семинаров, руководство магистерскими и докторскими диссертациями.

Сотрудники вузов вместе будут разрабатывать образовательные программы, трудиться над научными проектами.

Напомним, в ТюмГУ уже обучаются 1 тыс. 38 студентов из Республики Казахстан. Общее число аспирантов из этой республики на ноябрь 2017 года составило 11 человек.