Вечер комедийной импровизации состоится в Тюмени

Фото: центр "Космос"

Вечер комедийной импровизации импров-банды BreakFastBand состоится в молодежном театральном центре "Космос" 11 ноября. Мероприятие начнется в 19 часов.

Театр импровизационной комедии BreakFastBand уже известен зрителям. У молодых людей за плечами победа в Международном мультиформатном фестивале комедии #Панчлайн. Также коллектив участвовал в основной программе RIIF – Первом международном фестивале комедии, сообщает пресс-центр "Космоса".

"На этот сезон у нас единая программа: каждую игру выявляем лучшего импровизатора в команде. Зрители оценивают нас по нашей игре и остроумию от 1 до 10 баллов. Также зрители могут вычитать очки за неудачные моменты. В итоге тот, кто набрал больше всего баллов, не участвует в трэш-формате, содержание которого пусть останется сюрпризом", – рассказывает руководитель BreakFastBand Олег Вешкурцев.