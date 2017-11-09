Светлана Галактионова: Тюменская область славится биатлоном и единоборствами

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область станет участником масштабного проекта Общероссийского народного фронта "Легенды спорта - детям".

"В каждом регионе мы планируем ориентироваться на определенные виды спорта, которые культивируются и успешно развиваются на конкретной территории. Например, Тюменская область славится биатлоном и единоборствами. Нам необходимо не потерять школу олимпийских чемпионов, сохранить связь поколений. Важность развития детского и дворового спорта не раз подчеркивал президент России Владимир Путин", - отметила представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова в беседе с корреспондентом "Тюменской линии".

Одно из мероприятий федерального проекта пройдет в Перми с 28 ноября по 3 декабря, где состоится "Неделя спорта ОНФ" с участием спортивных звезд. Запланирована сдача норм ГТО, хоккейные матчи с участием детских команд из разных регионов страны, баскетбольный турнир. В город приедут также юные фигуристы. Планируется участие тюменских спортсменов.

Как подчеркнула Светлана Галактионова, проект "Легенды спорта - детям" – мероприятие отнюдь не разовое, речь идет о системной работе по развитию спорта в регионах. Реализация проекта позволит укрепить и материальную базу учреждений. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин отметил, что задача представителей регионов – подхватить инициативу общественников.

"Когда проводятся масштабные спортивные мероприятия, люди объединяются в команду единомышленников. Главное – не упустить возможность для дальнейшего развития профессионального и массового спорта", - отметил он.

Представители ОНФ встретились с руководителями тюменских спортивных учреждений – Центра дзюдо и детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва "Прибой". Светлана Галактионова сообщила, что в рамках проекта "Легенды спорта - детям" на площадке ОНФ пройдет круглый стол с участием сотрудников министерства образования, органов исполнительной власти, представителей спортшкол и общеобразовательных школ.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева