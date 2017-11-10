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Выбрать способ уплаты имущественных налогов тюменцы могут самостоятельно

17:12 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
wffw.info

Кампания по уплате имущественных налогов проходит в Тюменской области. Как и в прошлом году, налоги на землю, имущество, транспорт необходимо уплатить не позднее 1 декабря, напомнили в пресс-службе УФНС России по Тюменской области.

Для обеспечения комфортных условий, стимулирующих физических лиц исполнить свою обязанность своевременно, гражданам предлагают самостоятельно выбрать наиболее удобный способ произведения оплаты по налогам.

Зарегистрированным в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" пользователям узнать и уплатить исчисленную сумму можно непосредственно в онлайн-сервисе. Стоит отметить, что доступ к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" осуществляется одним из трех способов:

- при помощи логина и пароля, полученного налогоплательщиком в любой налоговой инспекции;

- посредством квалифицированной электронной подписи, полученной в удостоверяющем центре;

- через учетную запись портала "Госуслуги" (доступ получает гражданин, обратившийся лично в МФЦ).

Стоит отметить, что пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" получили уведомление только в электронном виде, а остальные граждане — заказной корреспонденцией по почте. Сводные налоговые уведомления отражают начисления по налогам на имущество, землю, транспорт в отношении объектов имущества, принадлежащих гражданам и находящимся на территории Российской Федерации. В поле "индекс документа", указанном в квитанции к налоговому уведомлению, содержится 20-значный набор цифр, который необходимо ввести в банковском терминале, если физическое лицо планирует производить платеж по имущественным налогам данным способом, либо через онлайн-банк.

Зная сумму исчисленных налогов, сформировать квитанцию и осуществить оплату можно в онлайн-сервисе "Заплати налоги" на сайте nalog.ru.

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Теги: налоги

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