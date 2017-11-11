Студентов ждут на всероссийский экоквест

вузэкоквест.рф

Объявлен Всероссийский экологический квест. Дедлайн 1 февраля 2018 года.

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые преподаватели вузов и ссузов России.

Цель конкурса — внедрение конкретных зеленых мер на базе вузов-участников (раздельного сбора отходов, ресурсосбережения, снижения выбросов, ответственных закупок и т. д.).

Экологические квесты проходят на онлайн-платформе и состоят из ряда захватывающих тематических заданий-вызовов, которые участники выполняют в реальной жизни или в Интернете.

Задания сопровождаются интересными и полезными обучающими и методическими материалами. У каждого квеста – своя тема, но все они связаны с разными аспектами снижения экоследа и экономией природных ресурсов (а вместе с этим – и средств вуза).

Виды предлагаемых квестов: "Вода России", "Разделяй с нами 1", "Разделяй с нами 2", "Экопросвет".

Команды, набравшие максимальное количество баллов, будут приглашены принять участие в ежегодной конференции Ассоциации "зеленых" вузов России, а также получат экопризы и дипломы.

Победители получат шанс на участие в зарубежных стажировках и международных молодежных программах.