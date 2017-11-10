Природный газ пришел в дома жителей Заводоуковского городского округа

Фото: Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Газопровод ввели в промышленную эксплуатацию в селе Новолыбаево Заводоуковского городского округа 10 ноября. Возможность подключиться к сетям газоснабжения получили почти 100 домовладений.

"Селяне смогут получить газ на горелку в сжатые сроки, - рассказал генеральный директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Сергей Скорняков. - Еще на этапе строительства газопровода к нам стали обращаться желающие заключить комплексный договор поставки газа, более 70 семей подали заявления на получение технических условий".

Работу газовиков высоко оценила администрация Заводоуковского городского округа. В торжественной обстановке сотрудникам Южного треста АО "Газпром газораспределение Север" за успешную реализацию программы газификации в округе были вручены благодарственные письма.

До конца года в промышленную эксплуатацию будут введены еще 32 газопровода в Тюменском, Тобольском и Упоровском районах, сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север".