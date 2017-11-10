Богатства России снова прирастать будут Сибирью

Богатства России снова прирастать будут Сибирью. Фото: https://sas.utmn.ru/ru/location/

Тюмень может стать одним из центров масштабной Всероссийской программы поддержки молодежного предпринимательства в сфере новой экономики "Мастера России", которая станет продолжением и расширением проекта "Мастера Сибири".

Об этом заявил председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин на презентации проекта "Мастера Сибири", которая состоялась на площадке школы перспективных исследований Тюменского государственного университета.

"Нам показался интересным опыт, который мы накопили здесь, в сибирских регионах, и мы посчитали, что можем масштабировать его на всю Россию, - пояснил он. - Теперь мы будем собирать проекты молодых ребят со всей страны, учить их подготовке проектов, предпринимательству. Мы надеемся, что таким образом будут сформированы новые предпринимательские проекты в области креативных индустрий".

Проект "Мастера Сибири" — платформа, собирающая наиболее интересные и заметные проекты из Сибири в самых разных областях: от дизайна и моды до социальных инициатив. Проект реализуется Фондом поддержки творческих индустрий "Креативные практики" при поддержке программы "Родные города" ПАО "Газпром нефть" и участии фонда Calvert.

Проект "Мастера России", по словам Алексея Кудрина, будет раза в четыре масштабнее и соберет в течение года не менее 10 тыс. участников. Результатом этого проекта должна стать целая плеяда новых ребят, которые попробуют себя в деле создания предпринимательства в области креативных индустрий.

"Мы не можем больше рассчитывать брать количеством, надо учиться добиваться результатов умением", - подчеркнул Алексей Кудрин.

Очень хорошим, важным и нужным направлением назвал проект "Мастера Сибири" и предполагаемое его расширение до "Мастеров России" губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Я знаю, что очень много молодых людей из Тюменской области сегодня на этих площадках, - отметил он. - И им очень важно знать, что их идеи востребованы. И если это востребовано, то мы будем очень активно поддерживать проект".

Результаты региональной поддержки, по словам Алексея Кудрина, уже заметны.

"Я впечатлен школой перспективных исследований в Тюмени, - сказал он журналистам. - Судя по замыслу и первой стадии его реализации, вы уже вырвались вперед по сравнению с другими центрами такого рода. Если это удастся, то это место станет одним их самых привлекательных в России по генерации новых людей. Если говорить о проекте "Мастера России", то мы будем отбирать людей на рынке. А замысел ТюмГУ – еще более фундаментальный: начинать учить ребят после школы. С 17 лет формировать лидерские, предпринимательские качества. Это еще более серьезный подход".

Председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин отметил, что все эти проекты реализуются при поддержке правления "Газпром нефти".

Уровень развития предпринимательства, в том числе и молодежного, по мнению председателя правления ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова, определяет темпы экономического роста в стране, и в частности уровень социально-экономического развития регионов, в том числе и тех, в которых компания работает.

"Мы заинтересованы в создании партнерств и в сотрудничестве с научными, инжиниринговыми организациями, которые предлагают новые технологические решения. И, безусловно, особого вклада мы ждем от молодых предпринимателей с их инновациями, с их стартапами,- сообщил он. - Для нас участие в проекте "Мастера России" - это осознанное решение и осознанные инвестиции".

Calvert Forum, в рамках которого прошла презентация проекта "Мастера Сибири", – это ежегодное мероприятие, собирающее международных экспертов в области креативного предпринимательства и социального проектирования. В этом году конференция проходит в Тюмени, и сфокусирована на Сибири – стратегически значимой территории, обладающей огромным потенциалом. Впервые форум посвящен проблемам креативного развития целого географического региона, занимающего значительную часть территории страны.

В работе Calvert Forum Siberia принимают участие российские и международные практики, архитекторы и урбанисты, IT-специалисты и инвесторы, экономисты и предприниматели, руководители органов власти, образовательных учреждений и культурных организаций. Участниками конференции стали создатели самых интересных и смелых креативных и инновационных проектов со всей Сибири.

Борис Олейник