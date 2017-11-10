"В городе Т" расскажет о достопримечательностях областной столицы

"В городе Т" расскажет о достопримечательностях областной столицы. Фото ИА "Тюменская линия"

Ямщик Григорий и его попутчица рыжая лошадь Луша из путеводителя по Тюмени сопроводят на экскурсию по десяти достопримечательностям города его гостей. Презентация состоялась в Тюменской городской думе 10 ноября.

"Был наполеоновский план: хотели сделать книгу со всеми достопримечательностями города. Пообщавшись с краеведами, решили сконцентрироваться на основных местах, создав туристский маршрут номер один", - пояснила автор Анастасия Чигридова.

Путеводитель "В городе Т" проведет туристов от железнодорожного вокзала по ул. Первомайской, остановившись у цирка, на Цветном бульваре, Аллее кошек. Свернув на ул. Республики, буклет расскажет о музеях и скверах Тюмени, приведет к набережной Туры, памятнику в честь основания города и завершит маршрут у храма Святой Троицы.

На презентации один из путеводителей Анастасия подарила краеведу Владимиру Полищуку, который нацелил автора на концепт путеводителя: "Замах богатырский. У путеводителя чудесные иллюстрации. Думаю, девушки не остановятся, а будут развивать идею", - сказал он.

Еще три буклета разыграли с помощью викторины. Обладателями путеводителей стали те, кто верно ответил на вопросы о тюменском крае. В качестве сувенира автор создала три вида открыток в стиле путеводителя.

Первый туристический маршрут по Тюмени включил те достопримечательности областной столицы, которые жители города выделили сами. Анастасия Чигридова рассказала, в день города они проводили массовый мастер-класс на Цветном бульваре: жители рисовали иллюстрации исторических мест любимого города. Тогда же автор провела массовый опрос тюменцев: они проголосовали за самые важные достопримечательности Тюмени.

Педагог-художник проводила мастер-классы с детьми в студиях "Фантазия" и "Бригантина". Часть работ стали иллюстрациями путеводителя.

"Путеводитель создан в сообществе с детьми. Мне интересно работать с ними. У меня есть опыт коллажирования рисунков, когда какие-то элементы работ я вкрапляю в свои иллюстрации. Эту технику я использовала в путеводителе. Также где-то использованы картины детей", - рассказала Анастасия Чигридова.

На производство буклета ушло пять месяцев. В июне 2017 года Анастасия выиграла грант конкурса "Моя идея". 50 тыс. рублей покрыли расходы на разработку проекта, проведения мастер-классов, а также печать пилотного тиража в 20 экземпляров. Координатор проекта Альфия Игнеева пояснила, планировалось англоязычное сопровождение буклета, но средств не хватило. Пока же пилотная версия путеводителя вышла тиражом 20 экземпляров.

Цифровая печать дорогая: один экземпляр в 35 разворотов обошелся создателям в 2 тыс. 300 рублей. Офсетная печать значительно сэкономит расходы на производство путеводителя. Авторы запланировали выпустить первый тысячный тираж буклета в декабре 2017 года. Ожидается, что в начале 2018 года путеводитель появится в книжных магазинах города, чтобы с ним смог познакомиться тюменцы. Часть тиража отдадут в литературно-краеведческий центр.

Анастасия Чигридова отметила, тысячный тираж путеводителя дополнят иллюстрациями. Автор и координатор проекта ведут переговоры с руководителем фракции ЛДПР Олегом Трубиным, который вызвался профинансировать офсетную печать буклета. С предложением о сотрудничестве на презентации путеводителя к автору обратилась директор туристического агентства "Трэвэл" Наталья Чагина.

"В городе Т" получит и более широкое распространение в Сети. Уже сейчас маршрутный лист главных героев - путеводителя ямщика Григория и его рыжей лошади Луши - доступен в паблике проекта в соцсети "ВКонтакте".

По словам председателя комитета по молодежной политике департамента по спорту и молодежной политики Тюмени Алексея Краева, карту основного туристического маршрута с кратким описанием объектов разместят на сайте администрации Тюмени, а также распространят по школам Тюмени и учреждениям дополнительного образования. Уже с середины ноября карту сможет скачать любой тюменец.

"Мы ориентируем педагогов на то, чтобы они проводили занятия по краеведению на местности, используя эту карту. Скачав карту с сайта администрации, гуляя во время урока, преподаватели смогут рассказать детям подробности о филармонии, музеях, скверах туристического маршрута", - пояснил Алексей Краев.

В плане проекта придумать следующий маршрут в 2018 году. Анастасия Чигридова считает, что его тюменцы также создадут сами.

"Я бы много еще чего хотела добавить, и чтобы к путеводителю был массовый доступ", - пожелала автор проекта.

Ирина Ромашкина