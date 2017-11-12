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На дне озера Ван в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад

17:42 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Турции нашли руины древней крепости/twitter.com/anadoluajansi

Руины крепости, предположительно построенной около 3 тыс. лет назад во времена государства Урарту, обнаружены на дне озера Ван на востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что сооружение на глубине более 10 метров, оказалось затопленным из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров. Во время подводных исследований обнаружена также каменная скульптура льва. Местные власти ожидают, что находка привлечет внимание археологов и туристов-дайверов. 

Урарту — государство в Передней Азии в 9-6 веках до н. э., охватывавшее в период своего могущества всё Армянское нагорье (современные Армения, восточная Турция, северо-западный Иран и Нахичеванская АР Азербайджана).

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Теги: археология , Турция

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