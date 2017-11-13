Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС

Фото ИА "Тюменская линия"

Владельцам свиней, изъятых с целью ликвидации очага АЧС в с. Шорохово Исетского района, будет выплачена компенсация в размере 130 рублей за килограмм веса животного. Об этом сообщил журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Кроме того, всем семьям, у которых были изъяты свиньи, окажут материальную помощь в размере 30 тысяч рублей. Выплаты компенсаций и материальной помощи начнутся после снятия карантина", - рассказал губернатор, комментируя итоги очередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, которое прошло на контрольно-пропускном пункте на въезде в с. Шорохово 13 ноября.

Губернатор обратился с просьбой ко всем жителям Тюменской области воздержаться от посещения села Шорохово Исетского района до снятия карантина, который продлится до 10 декабря включительно.

Напомним, что африканская чума свиней для человека опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В селе Шорохово уничтожению подлежит 16 тыс. 200 свиней в радиусе 5 км.

Владимир Якушев находится в Исетском районе и лично координирует работу по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с выявлением очага африканской чумы свиней.

Евгений Бабенко, Владислав Соколов