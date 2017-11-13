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В Тюмени назвали победителей городского шахматного турнира

16:16 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени назвали победителей городского шахматного турнира. Фото ТРО партии "Единая Россия"

52 команды учащихся общеобразовательных учреждений 2004 года рождения и младше, всего более 200 человек, приняли участие в отборочных соревнованиях по шахматам "Белая ладья" среди школьников Тюмени.

Как отметил на открытии первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель общественного совета проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов, в регионе очень многое сделано для развития массовых шахмат.

"При поддержке фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы в образовательные учреждения региона приобретается шахматный инвентарь – доски, столы, методические пособия. В 2017 году на эти цели фракция выделила 1,3 миллиона рублей. Совсем недавно направлено 250 тысяч рублей Викулово на развитие шахмат среди школьников, еще около 500 тысяч рублей будет выделено из депутатских фондов единороссов до конца года", — рассказал он.

Руководитель региональной шахматной федерации Геннадий Шантуров подчеркнул, что в Тюменской области ежегодно проходит более 100 мероприятий, связанных с игрой в шахматы – это больше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации. Он пожелал ребятам удачи от имени Анатолия Карпова.

То, что в Тюменской области — высокий уровень развития массовых шахмат, уверен и студент ТюмГУ Даниил Юффа, на днях принявший участие в турнире молодых мастеров, проходившем во Франции в рамках шахматного фестиваля LeTrophee Karpov. В решающем раунде тюменский гроссмейстер одержал победу над представителем Ирана и взял золото. Обращаясь к участникам турнира, Даниил Юффа сказал: "Я, как и вы, сражался за шахматной доской в общегородском турнире в Тюмени. Только 12 лет назад участников было в десятки раз меньше". Совсем скоро воспитанник областного шахматного центра Анатолия Карпова, начавший заниматься в пять лет, будет защищать честь России в итальянском Тарвизио на чемпионате мира по шахматам среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Руководитель областного шахматного центра Евгений Прокопчук рассказал, что в турнире принимают участие и первоклассники, и юные звездочки, которые только вернулись с первенства УФО по шахматам, завоевав там пять путевок на первенство России.

По итогам отборочного турнира были определены 12 команд-победительниц от каждого административного округа, которые примут участие в финальных соревнованиях с 18-26 ноября. Город представят команды школ №№ 92, 65, 88, 69, 94, 5, 15, лицея № 34, гимназий № 16 и № 21, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

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Теги: Анатолий Карпов , облдума , Андрей Артюхов , Даниил Юффа , Единая Россия , Геннадий Шантуров , шахматы

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