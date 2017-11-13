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Владимир Якушев: нельзя допустить распространения АЧС в регионе

16:38 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Изъятие свиней на частных подворьях в с. Шорохово, где выявлен очаг АЧС, завершено. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Мы обязаны изъять и уничтожить сто процентов поголовья в пятикилометровой зоне вокруг очага заболевания. Теперь приступаем к ликвидации свиней на свинокомплексе в селе Шорохово. Предстоит уничтожить 16 тысяч 200 животных. При этом необходимо выполнить ряд серьезных санитарно-эпидемиологических требований. Мы спланировали совместную работу ветеринаров и МЧС", - рассказал губернатор, общаясь с журналистами после заседания оперативного штаба по ликвидации очага африканской чумы свиней, которое прошло на контрольно-пропускном пункте при въезде в с. Шорохово 13 ноября.

По словам главы региона, будут проведены все необходимые процедуры по утилизации уничтоженных животных - полное сжигание, захоронение на достаточной глубине, дезинфекция территории. "Я уверен, что мы проведем все работы на высоком уровне и не доспутим распространения заболевания. Сил и средств для этого у нас достаточно", - отметил губернатор.

Владимир Якушев обратился ко всем жителям Тюменской области с просьбой воздержаться от посещения с. Шорохово Исетского района до снятия карантина, который продлится до 10 декабря включительно.

"Нельзя допустить, чтобы очаг АЧС возник в других населенных пунктах. Поэтому очень важно в полной мере провести все карантинные мероприятия. Я подписал постановление о введении карантинного режима на одном из предприятий Ишима, куда была отправлена на утилизацию часть ветеринарных отходов со свинокомплекса из Шорохово", - подчеркнул он.

Напомним, что африканская чума свиней для человека опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , вирус АЧС , Исетский район , Шорохово

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