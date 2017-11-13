Губернатор внес в облдуму проект закона о бесплатной земле для ямальских и югорских многодетных семей

tyumen.er.ru

Проект областного закона, дающего право многодетными семьями, переехавшим в Тюменскую область из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, бесплатно получать земельные участки, внес в Тюменскую областную думу губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Законопроект о внесении изменений в закон Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", который предусматривает включение периодов проживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе в общий срок проживания в Тюменской области, депутаты Тюменской областной думы рассмотрят на ближайшем заседании.

Евгений Бабенко