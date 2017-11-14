Ишимская семья победила в региональном конкурсе семейных династий

Ишимская семья победила в региональном конкурсе семейных династий/ Фото пресс-службы дворца "Пионер"

Многодетная семья Астафьевых из Ишима (Илья, Оксана, дети – Арина, Дмитрий и Вера) стала обладателем Гран-при регионального конкурса "Вера. Надежда. Любовь", который прошел во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Фестиваль семейных династий собрал более 100 человек, или 30 семей из 15 муниципальных образований Тюменской области. В рамках конкурса прошли творческие испытания, выставка гербов и семейных древ, семейные квесты и конкурсно-игровая программа по сказкам Корнея Чуковского. Оценивало конкурсантов жюри в составе координатора проекта "Крепкая семья" Тамары Белоконь, секретаря Тюменского отделения Национальной родительской ассоциации, председателя совета Организации многодетных семей Тюменской области, члена Союза журналистов России Елены Майсюк, а также победителей прошлого года – семьи Русиновых из Тюменского района. По мнению жюри, в этом году участники показали высокий уровень подготовки к конкурсу.

Диплом первой степени областного конкурса жюри присудило семье Гаффаровых из Тобольского района, второго места удостоена семья Чистяковых из Вагайского района, на третьем месте – семья Водовых-Нестеровых, представляющая Уватский район. Победители будут готовиться к Международному фестивалю семейных династий, на котором представят Тюменскую область.

Победителями в номинациях стали:

- заочный конкурс "Портфолио семьи": семья Выпнярчук из Тюмени, семья Барсуковых из Упоровского района;

- заочный конкурс "Генеалогическое древо семьи": семья Калабиных из Тобольска, семья Астафьевых из Ишима;

- заочный конкурс рисунков "Герб моей семьи": семья Сапожниковых из Ялуторовска, семья Сильнягиных из Абатского района, семья Тороповых из Армизонского района;

- семейный квест "База героев": семья Чистяковых из Вагайского района, семья Полякиных из Аромашевского района;

- краеведческий квест "По набережной": семья Яковлевых и семья Полякиных из Аромашевского района;

- конкурсно-игровая программа "Путешествие по сказкам Корнея Чуковского": семья Плесовских из Аромашево, семья Водовых-Нестеровых из Уватского района;

- костюмированный конкурс "Национальная семейная традиция": семья Астафьевых из Ишима, семья Деркач из Заводоуковского городского округа.

Кроме конкурсных испытаний, участникам и гостям предложили посетить лекции, пообщаться со специалистами на различные темы. Слушатели были благодарны за интересные и содержательные консультации. Среди тем, заинтересовавших участников, были "Идеальный капсульный гардероб/как создать гардероб-конструктор" от имиджмейкера Марины Левиновой, "Профилактика эмоционального выгорания у мам" от психолога Ксении Буланеко и "От забора до новоселья" от кадастрового инженера Анны Безгодовой.

Для детей и родителей работала творческая мастерская "Краски жизни", где можно было изготовить портрет мамы в технике "Квилинг", а также посетить мягкую игровую зону от "Академии конструктора".

Второй день фестиваля начался спортивными играми в зимнем лесу на территории Центра "Аванпост". Семьи из трех муниципальных образований объединились в четыре команды: "Беркут", "Кутузовцы", "Спартанцы" и "Бойцы". Соревновались в турнире по пейнтболу, лазертагу и квесте "База героев". На обед все пришли довольные, уставшие, а полевая каша и чай вернули силы, чтобы продолжить мероприятие.

Гостей ждали презентация элементов самообороны от "Аванпоста", презентация военной робототехники, семинар "Семейный бизнес" от Молодежного крыла "Опоры России", изготовление поделок от Клуба саморазвития мам "Крылья". День закончился вручением подарков победителям и участникам, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".