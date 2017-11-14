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Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась

12:15 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Продолжительность жизни россиян увеличилась. Фото: livingwellah.com

До 72,6 лет достигла продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России. 

Смертность населения снизилась на 2,8% и составила 12,6 случаев на одну тысячу населения (за девять месяцев 2016 года – 12,9 на одну тысячу населения). Это означает, что в этом году умерло на 39,3 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Достигнутые результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения - на 4,1%, новообразований - на 3%, туберкулеза - на 16,9%, болезней органов дыхания - на 10,7%, в том числе от пневмоний - на 19,4%, болезней органов пищеварения - на 5,1%, от дорожно-транспортных происшествий - на 7,7%, случайных отравлений алкоголем – 19,3%.

На протяжении этого года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за девять месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на одну тысячу родившихся живыми. При этом более чем в большинстве регионов этот показатель уже ниже 5, что соответствует лучшим мировым результатам.

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Теги: Минздрав , здоровье

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