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Победителей конкурса "УМНИК" назовут в феврале

12:37 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Финал конкурса «УМНИК». Фото ИА «Тюменская линия»

За грант в размере 500 тыс. рублей поборются финалисты конкурса "УМНИК", который стартовал в тюменском технопарке. 14 и 15 ноября претенденты на победу представят 94 проекта в сфере инноваций.

Начальник управления промышленности и предпринимательства областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков, открывая финал, подчеркнул, что "УМНИК" является одним из самых масштабных мероприятий, посвященных инновациям.

"Это доказывает и количество участников, и число реализованных проектов, и сумма средств, которые ежегодно выделяются на программу. Мы ждем от вас того, что, выиграв грант, вы будете свой проект реализовывать и в будущем он перерастет в полноценный стартап, который смогут поддержать и Фонд содействия инновациям, и наш департамент. Уверен, что ваши проекты станут успешным, а Тюменская область сможет ими гордиться. Главное – не бояться никаких мнений, преград и возражений", - обратился Антон Машуков к участникам.

В 2017 году на конкурс было подано 157 заявок и только около 60% из них пробились в финал. По словам куратора программы "УМНИК" в Тюменской области, представителя Фонда содействия инновациям Анастасии Матросовой, новинкой нынешнего конкурса стало появление нового критерия оценки проекта – обезличенной заочной экспертизы.

"Этот критерий добавлен не зря. Благодаря более тщательному отбору качество проектов ежегодно повышается", - отметила она.  

Победителей в Тюменской области выявят в пяти номинациях. 14 ноября в технопарке проходит защита проектов в номинациях "Информационные технологии", "Медицина будущего", "Современные материалы и технологии их создания". 15 ноября будут представлены работы в номинациях "Новые приборы и аппаратные комплексы" и "Биотехнологии".

Стоит отметить, что имена победителей станут известны лишь в феврале 2018 года. "Это требование фонда содействия инновациям, который хочет дождаться окончания финалов во всех регионах России, где проходит конкурс, ежегодно это более 70 регионов. По окончании финалов все заявки дополнительно рассмотрят эксперты фонда, после чего они примут окончательные решения", - пояснила Анастасия Миронова.

Самыми популярными среди участников в этом году стали направления "Медицина будущего" и "Новые приборы и аппаратные комплексы". Однако, как утверждают организаторы, побеждают чаще всего работы в номинациях "Информационные технологии" и "Новые приборы и аппаратные комплексы".

Конкурсный отбор проходит в Тюменской области в тринадцатый раз. За это время победителями отбора стали авторы 301 проекта, все они получили поддержку. В 2016 году грант получили 33 победителя, а один из них стал победителем федеральной программы "УМНИК-НТИ". Организаторы надеются, что по итогам 2017 года число победителей среди тюменцев будет не меньше прошлогоднего.

Победители помимо двухлетнего научно-технического отчета должны будут создать малое инновационное предприятие либо подать заявку на следующую программу фонда - "Старт", где у них будет возможность привлечь дополнительные инвестиции в проект в размере до 2 млн рублей.

Любовь Голышева

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Теги: Антон Машуков , инновации , УМНИК

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