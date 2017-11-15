Первыми участниками конкурса поздравлений ко Дню матери стали тюменская школьница и солдат

infourok.ru

Конкурс видеопоздравлений "Пусть всегда будет мама" к Международному Дню матери проходит в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Первые участники уже отправили свои материалы. Ими стали тюменская школьница и солдат срочной службы. Семилетняя София Нигматуллина отправила маме воздушный поцелуй и тепло поздравила ее с наступающим праздником. А воин Российской Армии Илья Кривоногов, который проходит службу во Пскове, издалека направил в адрес мамы слова благодарности.

Материалы на конкурс еще принимаются. Их могут направить все желающие от 7 лет и старше. Время ролика ограничено - от 30 секунд до одной минуты. Итоги будут подведены 24 ноября.

Подробности можно узнать здесь.