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Первыми участниками конкурса поздравлений ко Дню матери стали тюменская школьница и солдат

09:40 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
infourok.ru

Конкурс видеопоздравлений "Пусть всегда будет мама" к Международному Дню матери проходит в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. 

Первые участники уже отправили свои материалы. Ими стали тюменская школьница и солдат срочной службы. Семилетняя София Нигматуллина отправила маме воздушный поцелуй и тепло поздравила ее с наступающим праздником. А воин Российской Армии Илья Кривоногов, который проходит службу во Пскове, издалека направил в адрес мамы слова благодарности.

Материалы на конкурс еще принимаются. Их могут направить все желающие  от 7 лет и старше. Время ролика ограничено - от 30 секунд до одной минуты. Итоги будут подведены 24 ноября. 

Подробности можно узнать здесь

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Теги: День матери , конкурс

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