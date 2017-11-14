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Общественники проверили замещающих родителей в районах

15:32 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Общественники проверили замещающих родителей в районах. Фото ИА "Тюменская линия"

Выезды в многодетные и замещающие семьи и семьи в трудной жизненной ситуации стали новой формой работы общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области в 2017 году.

Об этом сообщила председатель общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Полина Жидецкая на пресс-конференции  в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Одной из форм общественного совета в 2017 году стали выезды в многодетные и замещающие семьи и семьи в трудной жизненной ситуации, чтобы проверить качество услуг социальных служб региона. Члены общественного совета общаются с гражданами, семьями, детьми, оценивают бытовые условия, состояние здоровья, общее психологическое состояние, знакомятся с работой учреждений и сотрудниками.

Член общественного совета при департаменте соцразвития, главный редактор семейного журнала "Егорка" Виолетта Кураш является руководителем группы по работе в замещающих семьях в регионе. Она рассказала, что в 2017 году общественный совет и департамент соцразвития региона  реализует собственную программу по мониторингу жизни детей в замещающих семьях. В текущем году специалисты запланировали выезды в 11 семей области. Пять из них в Исетском, Ялуторовском, Ярковском и Омутинском районах общественники уже посетили.

В состав комиссии вошли общественники при департаменте соцразвития региона, а также уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Виолетта Кураш рассказала, что специалисты ведут беседы с детьми и с замещающими родителями, чтобы выяснить, с какими проблемами они сталкиваются.

"В целом замещающие родители при общении с детьми проявляют максимальное терпение и заботу. Не все дети обладают спокойным характером – некоторые достаточно проблемные. А мы знаем, что основная задача родителей – это создание оптимальных условий для воспитания, качественного образования, сохранения и укрепления здоровья детей", - отметила она.

По результатам выездов в замещающие семьи в течение 2017 года специалисты направят итоговый отчет в департамент социального развития Тюменской области, а также дадут рекомендации в работе, пояснила Виолетта Кураш.

Ирина Ромашкина

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Теги: общественный совет

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