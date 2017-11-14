ТюмГУ приглашает получить второе высшее образование дистанционно

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Получить второе высшее образование, не отрываясь от работы и семьи, проще всего удаленно. Такую возможность дает Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета.

Более 10 лет миссия ИДО – доступность, мобильность и универсальность образования, равные возможности для граждан в получении полноценного высшего профессионального образования.

Современные технологии, внедренные в процесс обучения, позволяют получать новые знания и подтверждать усвоенный материал на экзаменах через Интернет. Таким образом, получение второго высшего образования студент может совмещать с построением карьеры или семьи.

Такой вариант для себя выбрала студентка Юлия Сиротских из Нефтеюганска, которая после получения первого диплома в Тюменском госуниверситете захотела продолжить обучение.

"Снова взять и уехать в другой город уже невозможно – семья. Я начала искать варианты, и самый подходящий снова дал Тюменский государственный университет. В Институте дистанционного образования больше всего мне нравится форма обучения. Ты можешь начать занятие, когда тебе удобно. Конечно, чтобы семинар начинался не в 8 часов – мечта любого двадцатилетнего студента… Но когда разрываешься между работой и семьей, возможность устанавливать свои правила уже просто необходима", - рассказала она.

Напомним, что прием документов на дистанционное обучение по пяти направлениям подготовки бакалавриата продлится в ИДО ТюмГУ до 30 ноября.