В Тобольске частный детский сад проигнорировал распоряжение Роспотребнадзора

Фото ИА "Тюменская линия"

Частный тобольский детский сад "38 попугаев" не внял запрету Роспотребнадзора и продолжал кормить детей едой, приготовленной в зараженном пищеблоке. Об этом сообщает региональное управление надзорного ведомства.

В октябре 2017 года в дошкольном учреждении заболели шесть малышей. У них был обнаружен острый гастроэнтерит. Проверка нашла в детском саду нарушения санитарного законодательства, как в пищеблоке, так и в группе. Был установлен временный запрет на деятельность пищеблока и группы, материалы дела направлены в суд.

Однако, хотя Тобольский городской суд и вынес постановление о признании "38 попугаев" виновным, деятельность организации не приостановил. Роспотребнадзор подал апелляционную жалобу в Тюменский областной суд.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что пищеблок и группа продолжают свою деятельность. При этом на ложках и руках няни были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, стафилокк; в пробе сливочного масла также выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиморфы). За это время в саду заболел еще один - седьмой ребенок.

Данные действия Роспотребнадзором расценены как самоуправство. В Тобольскую межрайонную прокуратуру направлены материалы дела для принятия мер прокурорского реагирования к данному юридическому лицу.