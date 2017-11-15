Тюменка стала на шаг ближе к Олимпийским играм

Фото: Союз тхэквондо России

Воспитанница спортивной школы "Прибой" Алёна Миронюк заняла второе место на чемпионате России по тхэквондо (ВТФ). Спортсменка выступала в весовой категории 49 кг.

Отметим, что чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин проходит в городе Ростов-на-Дону с 14 по 17 ноября, сообщает специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Прибой".

"К чемпионату Алёна готовилась на сборах городе Бронница (Московская область), а затем в родной Тюмени. Она провела пять поединков, четыре из которых выиграла. Финальную встречу, к сожалению, проиграла с небольшим разрывом в 3 балла. После поединка она призналась, что могла и его выиграть. И, тем не менее, сейчас ее переполняют только положительные эмоции и боевой настрой – став призером чемпионата России, Алена обеспечила себе место в сборной страны, а это большая ответственность. Поэтому впереди нам предстоит еще больше работы. Не секрет, что, как у любого спортсмена, ее главная мечта – участие в Олимпийских играх", - прокомментировал выступление своей подопечной тренер–преподаватель отделения тхэквондо школы "Прибой" Зиннур Уразов.