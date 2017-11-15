Тюменские фельдшеры скорой помощи выявят лучшего в профессиональном конкурсе

Фото: департамент здравоохранения ТО

Лучших фельдшеров скорой медицинской помощи определят на региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" 17 ноября.

Конкурс проводится третий год подряд по двум группам участников: среди работающих фельдшеров и студентов, сообщает Областная станция скорой помощи.

Заявки на участие уже подали 24 фельдшера из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Вагая, Голышманово, Исетска, Ярково, Казанского, Увата, Упорово, Нижней Тавды, а также 12 студентов медицинских колледжей области.

Конкурс предстоит оказать помощь условным пострадавшим на месте ДТП и организовать подготовку к эвакуации. Также придется действовать в условиях, приближенных к ДТП.

Победители в декабре станут участниками федерального этапа конкурса.