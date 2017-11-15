Дело о крупной партии контрафактного алкоголя ушло в суд

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Дело о крупной партии контрафактного алкоголя направлено в тюменский суд. 45-летний житель областного центра обвиняется в приобретении, хранении для сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере и ее хранении.

По версии следствия, мужчина летом 2017 года приобрел 26 тыс. 580 бутылок водки, маркированных поддельными акцизными и федеральными специальными марками, общей стоимостью более 4,3 млн рублей. Об этом стало известно сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по Тюмени, которые изъяли контрафактный алкоголь. По заключению эксперта водка не соответствует ГОСТу и опасна для жизни и здоровья.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.