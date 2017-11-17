Тюмень готовится к проведению чемпионата WorldSkills Russia

Фото: WorldSkills Russia

Открытый региональный чемпионат рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) состоится в Тюмени 4-8 декабря.

Участники будут соревноваться по 34 компетенциям, среди которых: "Парикмахерское искусство", "Строительный дизайн", "Флористика" и не только. Мероприятия будут традиционно проводиться на нескольких площадках, основные из которых – Выставочный зал и технопарк.

"Мы ожидаем, что в конкурсе примут участие не менее двухсот человек из Тюменской области и соседних регионов", – рассказала глава регионального координационного центра Ирина Микрюкова.

По ее словам, в этом году на чемпионате появились такие специальности, как "Физическая культура и спорт", "Производство мебели", "Дизайн интерьера", "Управление железнодорожным транспортом" и другие.

"Дело в том, что ежегодно специалисты проводят мониторинг востребованности тех или иных профессий. И если анализ подтверждает, что к специальности есть интерес, мы включаем ее в WorldSkills и приглашаем к участию студентов и молодых специалистов", – пояснила Ирина Микрюкова.

Чемпионат проходит зрелищно: участники ремонтируют автомобили и сельскохозяйственную технику, пекут пышные булочки и креативные торты, красят, строят, паяют, клеят обои и многое другое.

Вход на площадки свободный, приглашаются все желающие.