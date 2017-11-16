Участники проекта "Шанс" познакомились с брейк-дансом, латиной и хип-хопом

Проект "Шанс", фото из группы проекта в социальной сети

В гостях у танцевальной школы Je T'Aime побывали наставники и участники проекта "Шанс". Их познакомили с особенностями трех популярных танцевальных направлений: брейк-данс, латина и хип-хоп.

Ребята узнали, что брейк-данс учит через движения по-своему выражать мысли. Импровизация, улыбка на лице, бешеная энергетика и эмоции танцора – и прямо на сцене рождается новый трюк. Также любители этого танца развивают в себе сразу целый спектр качеств: выносливость, гибкость, силу, чувство ритма и баланса, ловкость, музыкальность, воображение.

Латиноамериканские танцы, или латина, славятся своей зажигательностью, импульсивностью и позитивом. Этот вид танцев позволяет раскрыть свою природную привлекательность, обрести уверенность в себе и легкость в общении даже с малознакомыми людьми. И, конечно же, это танцевальное направление позволяет следить за фигурой, просто наслаждаясь танцем, и не прибегая для этого к изнурительным тренировкам.

Хип-хоп — жизнерадостное, задорное и весьма энергозатратное молодежное танцевальное направление. Танцор может легко выразить свои эмоции, переживания или протест, раскрепоститься благодаря движениям, которые подсказывает само тело. Это драйв и адреналин, дух соперничества и лидерства. Занятия этим видом танцев поможет тебе не только отлично проработать мышцы ног, рук и плечевого пояса, но и улучшат мелкую моторику.

Участники проекта "Шанс" сошлись во мнении, что современные танцы — отличный выбор в качестве хобби, ведь занятия хореографией наполняют жизнь девушек и юношей движением, помогая повысить уверенность в себе и самооценку.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. В 2017 году его организует Центр продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория". Проект направлен на работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете. Каждый из ребят получает наставника в лице руководителя какого-либо городского сообщества, который показывает ребенку позитивный путь собственной реализации. Вместе с новыми друзьями дети придумывают идеи мероприятий, активно включаются в работу наставников и просто проводят время вместе. К примеру, помимо похода в музей, участники проекта регулярно посещают скалодром и батутный центр.

Дарья Казакова