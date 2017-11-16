На тюменских дорогах вспомнят погибших в ДТП людей

ГИБДД Тюменской области

199 человек погибли в дорожных авариях в Тюменской области в 2017 году.

Это на 31 человека меньше, чем в 2016 году, восемь из числа погибших – дети до 16 лет. 70 человек погибли из-за выезда на встречную полосу, 67 – из-за превышения водителями скоростного режима и неправильного выбора скорости, 51 – по вине пьяных водителей, семь пешеходов погибли на переходах. Сложной остается ситуация на федеральных автодорогах, особенно в период межсезонья, когда и гололед, и мокрые трассы и туман, и снегопад, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюменской области, в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП, пройдут мероприятия в память о людях, погибших в дорожных авариях. В акциях примут участие школьники и студенты, волонтеры и общественники, депутаты, руководители муниципальных и поселковых образований, сотрудники ГИБДД, МЧС, медики, священнослужители.

Под Тюменью на Московском тракте автоинспекторы развернут инсталляцию на асфальте, разместив предметы, символизирующие вещи погибших участников движения: детское автокресло, велошлем, бутылку из под спиртного, приборную доску автомобиля.

В Омутинском районе на федеральной автодороге разместят разбитый в ДТП автомобиль, водителям волонтеры, автоинспекторы и медики расскажут о причинах дорожных трагедий, места концентрации ДТП покажут на карте, объяснив, почему именно здесь погибли люди.

В Тюмени 16 ноября пройдет памятная акция пройдет на площади у технопарка. Молодые люди зажгут свечи в память о погибших тюменцах и сделают инсталляцию из красных шаров в виде сердца. Начало в 17 часов.

17 ноября состоится акция "Стояние со свечами" у Тюменского театра кукол, на ул. Кирова, 36. Здесь на памятный митинг соберутся студенты и молодежь. Начало в 13 часов.

ГИБДД приглашает жителей города принять участие в памятных мероприятиях и зажечь свою свечу в дань памяти наших земляков, погибших в ДТП.