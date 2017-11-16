В Югре пройдет V Всероссийский форум рабочей молодежи

molod86.ru

V Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет в Сургуте 23-26 ноября. Ежегодно география форума расширяется, и юбилейное мероприятие соберет молодежь из более чем 60 регионов России от Калининграда до Камчатского края. В форуме примут участие 250 молодых людей.

Участниками форума станут представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, советов рабочей молодежи, победители конкурсов профессионального мастерства, специалисты кадровых служб и служб развития персонала, а также специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере молодежной политики, координирующие работу по направлению "Карьера и профессиональная траектория".

Основной темой форума станет совершенствование институтов наставничества

как инструмента развития карьерных лифтов, повышение социального статуса молодых специалистов.

Образовательная программа форума направлена на приобретение новых компетенций участниками форума и обмен опытом, а также развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в трудовых коллективах. Особое внимание будет уделяться развитию проектного мышления, управленческого потенциала молодежи, а также информационному и медийному направлениям, поиску историй успеха в среде молодых профессионалов и популяризации их достижений.

По итогам мероприятия будет сформирован перечень предложений для совершенствования системы молодежной политики на предприятии, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Учредителями V Всероссийского форума рабочей молодежи являются аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Ханты-Мансийского округа – Югры.