В соцсетях появились первые фотографии под хэштегом #хочувтюмень

Фото ИА "Тюменская линия"

Фотографии открыток с изображением туристических мест Тюменской области начали выкладывать в соцсети жители регионов России.

Напомним, что акция "Подари открытку другу" стартовала в Тюмени конце октября в рамках кампании "Добро пожаловать в Тюменскую область". Тюменцы отправили друзьям и родным открытки. Приятным бонусом акции стала возможность выиграть бесплатное авиапутешествие в Тюмень. Шанс есть у всех получателей уникальной открытки. До 25 декабря получатели должны сфотографировать полученную из Тюмени открытку и выложить ее в Instagram под хэштегом #хочувтюмень.

Это уже сделали представители Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов.

"Вот и до меня открыточка дошла! На душе стало тепло от того, что где-то там далеко-далеко есть добрые люди", – пишет в инстаграме житель Петрозаводска Евгения Куликова.

"А самое интересное, что когда отправляла письмо, выяснилось, что совсем не знаю адреса, и я была далеко не одна такая! Люди звонили, узнавали адреса, переспрашивали. В общим, стало несколько тоскливо по тем временам, когда адреса знали наизусть, а на конвертах от руки писали "Жду ответа как соловей лета!"" – пишет в комментариях подруге тюменка Наташа Черновол.

С начала акции жители региона отправили около 10 тыс. открыток. Причем их адресовали не только жителям России, но и еще 38 стран мира: Китая, Франции, Испании, Чехии, Эквадора, Португалии и т.д, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Отправить открытку родным и близким можно в Тюмени в ТЦ "Вояж" в выходные дни с 12 до 21 часа. Бокс для отправки располагается около эскалатора на первом этаже.