Онлайн vs офлайн: где чаще покупают тюменцы

МегаФон

Жители областной столицы стали чаще покупать смартфоны в Интернете. Относительно прошлого года их продажи выросли в два раза.

Самыми популярными моделями в интернет-магазине "МегаФона" стали iPhone 5S и iPhone SE, а на третьем месте оказался лидер прошлого года ZTE Blade A5 /A5PRO. Среди планшетов тюменцы чаще приобретают Prestigio PMT3618 и МегаФон Login 4 LTE.

"Уже 30,5 миллионов человек в России выбирают онлайн-шопинг, предпочитая при этом расплачиваться наличными при получении товара. Для комфорта наших клиентов мы открыли первый пункт выдачи интернет-заказов в Тюмени. Здесь можно получить консультацию специалиста и протестировать товар", – говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" в Тюмени Александр Степанов.

Новый салон находится в торговом центре "Зеленый берег" (ул. Алебашевская, 19). При оформлении заказа на сайте можно выбрать способ получения товара - доставка курьером или самовывоз, и способ оплаты – онлайн или при получении.

В интернет-магазине "МегаФона" широкий выбор мобильного оборудования и аксессуаров известных брендов по доступным ценам. Например, смартфон с поддержкой высокоскоростного мобильного Интернета 4G можно приобрести от 2 тыс. 990 рублей.

Интернет-магазин АО "МегаФон Ритейл", www.shop.megafon.ru, ОГРН 1027809220317