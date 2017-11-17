"Тюменская марка" представит делвоую и культурную программу

Фото: www.vashkover.ru/

Выставка "Тюменская марка" состоится в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 18 и 19 ноября. О том, что интересного ждет посетителей выставки, рассказала Елена Ерёмина.

"Тюменской марке" - 15 лет. На протяжении этого времени конкурс способствовал продвижению продукции местных товаропроизводителей, созданию их благоприятного имиджа и условий, при которых потребитель был бы лоялен к местному производству. Установлено, что наличие знака "Тюменская марка" на товаре повышает покупательскую лояльность", – уточнила Елена Ерёмина.

Программа выставки включает как деловой блок, так и большую культурную программу. Частью последней станет проект "Модный угол".

Как рассказала Елена Ерёмина, в День города тюменцы получили в подарок этот проект от театра моды "Либерти". Он был посвящен 25-летию творческого коллектива. Состоялся уличный фешн-показ, на котором были представлены коллекции тюменских дизайнеров. На выставке "Тюменская марка" показ повторится с сезонными моделями. Тюменцы смогут сделать заказ, в том числе на представленную в "Модном уголке" бижутерию. Кроме того, желающих проконсультирует стилист.

Кстати, проект "Модный угол" включен в национальный событийный календарь Ростуризма, и в 2018 году вновь украсит собой День города.

Тюменский дизайн активно развивается, считает Елена Ерёмина. В областной столице активно работает региональное отделение Союза российских дизайнеров, а 17 ноября Тюмень в очередной раз примет Всероссийский фестиваль дизайна.

Еще одним необычным мероприятием выставки станет экспозиция, посвященная тюменским коврам. Старинный промысел представит Сибирская ковровая фабрика.

"Мы сможем увидеть современное прочтение традиционных тюменских ковров, – анонсировала событие Елена Ерёмина. – Будут представлены образцы как в натуральную величину, так и реплики – небольшие коврики по мотивам сибирских ковров".

Техническая оснастка предприятия позволяет сделать даже индивидуальный заказ. Например, при промышленном производстве ковра может использоваться не больше 12-14 цветов, а при ручном исполнении в палитре тюменского ковра может быть более 100 оттенков.

Это и многое другое ждёт гостей выставки "Тюменская марка" 18 и 19 ноября с 10 часов до 19 часов 30 минут.

"Юбилейная "Тюменская марка" открывает двери и дает нам возможность увидеть будущее. И чтобы войти в него, нужно сначала войти в двери Тюменского технопарка, где развернет свою работу выставка", - пригласила тюменцев директор департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.