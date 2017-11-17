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Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

13:57 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

1,2 млн кв. м планируется ввести в эксплуатацию в регионе в течение 2017 года. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в интервью информационно-аналитическому порталу siapress.ru.

"В перерасчете на одного человека этот показатель остается достаточно высоким. Если в других регионах жилищное строительство идет на собственный внутренний рынок, то мы строим не только для себя - много жилья в Тюменской области покупают югорчане и ямальцы. Кроме того, работают государственные программы, поэтому в целом строительный рынок у нас оживает быстрее, чем в других субъектах. Нужно понимать, что до 2014 года рынок жилья был перегрет. Сейчас наступило отрезвление: и такое количество квадратных метров, которое мы ввели в 2015 году - больше двух миллионов - нам не нужно", - отметил губернатор.

Владимир Якушев высказал уверенность в том, что в ближайшие пять лет региональный рынок способен переваривать до одного миллиона квадратных метров жилья ежегодно. При этом строительный комплекс в Тюменской области работает сбалансировано.

"У нас есть своя программа по переселению из аварийного жилья, которую мы двигаем за счет средств регионального бюджета. И если отдельные регионы России закрывают аналогичную программу по жилью, признанному аварийным до 1 января 2012 года, то мы уже переселяем из домов, поставленных на учет до 1 января 2016 года. Сегодня эта программа уже полностью реализована в семи районах области", - сообщил губернатор.

Евгений Бабенко

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Теги: жилищное строительство , Владимир Якушев , ветхое и аварийное жилье

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