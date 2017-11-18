Россия может вновь принять Театральную олимпиаду

Фото ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин поддержал идею вновь провести в России культурную Театральную олимпиаду в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы в 2005 году уже имели удовольствие принимать такое крупное мероприятие, организовывать его в России, с удовольствием повторим это еще раз, тем более, что такие выдающиеся деятели мирового театра его поддерживают", — сказал он на встрече с российскими и иностранными деятелями культуры, которые принимают участие в Санкт-Петербургском Международном культурном форуме.

Идею провести в Санкт-Петербурге Театральную олимпиаду выступил художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Александра Пушкина (Александринский) Валерий Фокин.

"Другого такого города для проведения Театральной олимпиады не найти", — сказал он про Санкт-Петербург.

Режиссер напомнил, что в 2001 году Театральная олимпиада проходила в Москве. По его мнению, это будет праздник разных театров мира, взаимопонимания, диалога, что было бы крайне необходимо. Фокина поддержали художественный руководитель театра "Аттис" (Греция) Теодор Терзопулос и другие зарубежные деятели искусства.

"Мы надеемся, что предстоящая олимпиада будет иметь тот же успех, в 2019 году мы отпразднуем 25-летний юбилей с тех пор, как была проведена первая Театральная олимпиада", — сказал Теодор Терзопулос.