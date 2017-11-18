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В России предлагают ужесточить ответственность за контрабанду табака

16:00 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.shkolatantsev.ru

Ужесточить ответственность за контрабанду табака предлагает первый зампредседателя экономического комитета Совфеда Сергей Калашников. 

Как передает РИА Новости, документ предусматривает существенное усиление ответственности в отношении производителей и распространителей нелегальной табачной продукции. В частности, незаконные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору в сфере нелегального оборота табачных изделий, предлагается отнести к категории тяжких преступлений. 

Также предлагается ужесточить санкции за оборот немаркированной табачной продукции путем увеличения штрафов для физических лиц от 5 до 15 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Нелегальная табачная продукция должна подлежать конфискации и уничтожению. Сенатор с коллегами намерен в ближайшее время внести проект на рассмотрение в Госдуму.

"Белоруссия, Казахстан и другие страны уже вовсю демпингуют на российском рынке табачных изделий. Ведь мы живем в условиях объединения в единое евразийское экономическое пространство, а акцизная политика у каждого из государств-членов ЕАЭС осталась своя", — пояснил Сергей Калашников. Он подчеркнул, что контрафакт — настоящий бич современности, а табак — самый подделываемый товар, не считая алкоголя.

"Если в прошлом году в России, по официальным данным, доля потребления нелегальной табачной продукции составила 1,1%, то в первом квартале 2017 года — уже 4,9%. Наиболее заметный скачок наблюдается в регионах, граничащих с Белоруссией (20,2% против 8,4% годом ранее) и Казахстаном (5,5% против 2,8%)", — сказал сенатор.

Сергей Калашников также обратил внимание на то, что отечественные табачные фабрики, производящие наиболее популярные и дешевые в России табачные изделия, не выдерживают конкуренции с контрафактом и вынуждены сворачивать свои производства. В пример он привел крупнейший и старейший табачный комбинат в городе Погар Брянской области.

 

 

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Теги: незаконная торговля , проект закона , табак

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