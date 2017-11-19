Фотоэстафета "ТЭФИ-Регион 2017" стартует в Тюмени

Фото: группа "ТЭФИ-Регион 2017" vk.com

Тюмень запускает всероссийскую фотоэстафету "ТЭФИ-Регион 2017". В ее рамках копии статуэтки Орфея отправятся в 38 городов России и будут переданы лично в руки финалистам конкурса.

Журналистам предстоит сфотографироваться со статуэткой в компании коллег и выложить фото в социальную сеть под хэштегами #тэфирегион2017 и #мыедемвтюмень. Из этих снимков будет сформирована карта всех финалистов "ТЭФИ-Регион 2017", которые приедут в Тюмень на заключительный этап конкурса.

17 ноября копии статуэток с помощью экспресс-почты были направлены в города-участники. По мере их прибытия, до 30 ноября, финалисты конкурса "ТЭФИ-Регион 2017" будут выкладывать фото с Орфеем в социальные сети телекомпаний, в которых работают, и транслировать их в официальную группу.

Напомним, в Тюмени 1-4 декабря пройдёт финал "ТЭФИ-Регион 2017", где на церемонии награждения назовут лучших телевизионщиков страны. Конкурс проходит в 20 номинациях. В нем принимает участие журналисты из Пензы, Абакана, Москвы, Хабаровска, Красноярска и других городов. Честь Тюмени на мероприятии будет защищать корреспондент "Т+В" Айгуль Рахматуллина, сообщают организаторы мероприятия.