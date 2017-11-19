up

19.11.2017 воскресенье

EUR 70.3604

USD 59.6325

В Тюмени 0..2 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Фотоэстафета "ТЭФИ-Регион 2017" стартует в Тюмени

16:43 19 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: группа "ТЭФИ-Регион 2017" vk.com

Тюмень запускает всероссийскую фотоэстафету "ТЭФИ-Регион 2017". В ее рамках копии статуэтки Орфея отправятся в 38 городов России и будут переданы лично в руки финалистам конкурса.

Журналистам предстоит сфотографироваться со статуэткой в компании коллег и выложить фото в социальную сеть под хэштегами #тэфирегион2017 и #мыедемвтюмень. Из этих снимков будет сформирована карта всех финалистов "ТЭФИ-Регион 2017", которые приедут в Тюмень на заключительный этап конкурса.

17 ноября копии статуэток с помощью экспресс-почты были направлены в города-участники. По мере их прибытия, до 30 ноября, финалисты конкурса "ТЭФИ-Регион 2017" будут выкладывать фото с Орфеем в социальные сети телекомпаний, в которых работают, и транслировать их в официальную группу.

Напомним, в Тюмени 1-4 декабря пройдёт финал "ТЭФИ-Регион 2017", где на церемонии награждения назовут лучших телевизионщиков страны. Конкурс проходит в 20 номинациях. В нем принимает участие журналисты из Пензы, Абакана, Москвы, Хабаровска, Красноярска и других городов. Честь Тюмени на мероприятии будет защищать корреспондент "Т+В" Айгуль Рахматуллина, сообщают организаторы мероприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: телевидение , конкурс

Последние новости

18:00 20 ноября - события дня
17:24 В Тюмени завершился кастинг на участие в проекте "Битва VJ-ев: Политическая кухня"
16:43 Фотоэстафета "ТЭФИ-Регион 2017" стартует в Тюмени
16:01 Новая жизнь старых вещей: художник из Москвы представил инсталляцию на тюменской выставке
15:36 В Тюменском районе впервые прошла спартакиада для пожилых людей
14:46 Разработкой тюменского завода заинтересовался Международный противопожарный центр
14:01 Жительница Увата ответит за кражу денег с чужой карты
13:52 В Тюмени проходит конкурс красоты среди чувашских девушек
13:31 Итальянский астронавт снял на видео падение метеора
12:57 Представительница Индии получила титул "Мисс мира – 2017"
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией

Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

Политика

В Тюмени завершился кастинг на участие в проекте "Битва VJ-ев: Политическая кухня"

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

Экономика

Тюменская область обеспечила себя хлебом и картофелем

Тюменский завод "Битекс-Сибирь" освоил выпуск новой краски

Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум

Общество

20 ноября - события дня

Фотоэстафета "ТЭФИ-Регион 2017" стартует в Тюмени

Новая жизнь старых вещей: художник из Москвы представил инсталляцию на тюменской выставке

Спорт

В Тюменском районе впервые прошла спартакиада для пожилых людей

Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном турнире в Италии

"Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске

Происшествия

Жительница Увата ответит за кражу денег с чужой карты

Умер основатель австралийской группы AC/DC

Заблудившегося в лесу тюменца нашли спасатели
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+