Бронзовые "Орфеи" раздадут победителям "ТЭФИ-Регион" в Тюмени

Бронзовые "Орфеи" раздадут победителям "ТЭФИ-Регион" в Тюмени. Фото с сайта www.tefi.ru

Рекордное количество работ – 573 - от 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов собрал XVI Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ-Регион", который пройдет в Тюмени с 1 по 4 декабря.

С 2017 года конкурс проводится по 20 номинациям, которые делятся на два тематических направления: "Информационное телевещание" – 232 работы и "Просветительское и развлекательное телевещание" – 341 работа.

2017 год провозглашен в стране Годом охраны окружающей среды. Потому организаторы Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ - Регион" 2017 Фонд "Академия Российского телевидения" и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям учредили специальную номинацию "Планета наша – хрупкое стекло" - за лучшую телевизионную программу об экологии и охране окружающей среды.

Финалистов конкурса наградят Серебряными дипломами. Победители Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" получат приз "ТЭФИ" - бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного и Золотой диплом победителя конкурса.

Участников "ТЭФИ-Регион" ждет насыщенная учебная программа - мастер-классы, дискуссии, презентации и круглые столы.

Также на "ТЭФИ" Фонд "АРТ" в шестой раз проведет питчинг идей - оригинальных концепций телевизионных социально значимых проектов. 2 декабря состоится их защита.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "ТЭФИ-Регион" 2017 во всех конкурсных номинациях состоится в Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" 3 декабря. Прямая трансляция на сайте www.tefi.ru, начало в 21 часов по московскому времени. Там же состоится награждение победителей в специальных номинациях "Планета наша – хрупкое стекло" и "Питчинг идей". В Тюмени вручат специальный приз Академии Российского телевидения "За личный вклад в развитие российского телевидения".

Как сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 17 ноября из Тюмени стартовала фотоэстафета Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2017. Копии бронзовой статуэтки "Орфей" отправили в 38 городов России. До 30 ноября финалисты фотографируются со статуэткой в компании коллег и выкладывают фото в социальные сети под хэштегом #тэфирегион2017. Из этих фотографий будет создана "карта" "ТЭФИ-Регион" 2017 – на ней будут указаны все города, из которых финалисты приедут в Тюмень на заключительный этап конкурса.

Соб. Инф.