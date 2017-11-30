Флешмоб #тэфирегион2017 продолжили в ТюмГУ

Флешмоб #тэфирегион2017 продолжили в ТюмГУ. Фото ИА "Тюменская линия"

Фотоэстафету #тэфирегион2017 продолжили тюменские студенты в главном корпусе ТюмГУ.

Профессионализм и оригинальность идея – это то, что отличает качественную журналистскую работу от начинающих представителей медиа. Это заметили студентки ТюмГУ Марина Долгорукова и Ирина Шляпникова. Летом девушкам довелось стать актрисами короткометражного фильма санкт-петербургских режиссеров. Опыт заинтриговал будущих преподавателей лингвистики. Увидев акцию от тюменских тележурналистов, студентки не прошли мимо.

"Медиаиндустрия сейчас популярна. Много блогеров, которые несут не совсем качественную информацию. А нужно бы больше профессионализма в материалах. У "Тюменского времени" и "Ладья-СТС" - это есть. Я бы хотела там работать", - поделилась Марина Долгорукова.

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Ее мнение разделяет участник акции первокурсник-химик Семен Коновалов: "Я хочу работать на "Ладье СТС". Это популярный канал, там много интересных передач, тем более наши, тюменские".

Студенты ТюмГУ подходили к стенду и фотографировались с табличками "Люблю Тюменское время", "Хочу работать в Ладья-СТС" и #тэфирегион2017 – этот хэштег продолжил фотоэстафету XVI Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ-Регион", который пройдет в Тюмени с 1 по 4 декабря.

Конкурс соберет около 600 работ финалистов. В число номинантов пробилась журналистка "Тюменского времени" Айгуль Рахматулина. Ее номинировали как лучшего интервьюера, а ее фильм "Случайный вальс", созданный к 9 мая, вошел в шорт-лист премии.

"На самом деле круто, когда ты уже попадаешь в финал "ТЭФИ-Регион". В каждой номинации всего три финалиста. Ценность конкурса также в обратной связи: маститые журналисты, боги нашего телевизионного Олимпа по-честному смотрят каждую работу финалиста и в последний день проводят разбор полетов", - пояснила главный редактор телерадиокомпании "Тобольское время", заместитель генерального директора "СибИнформБюро" Светлана Голякова.

Она подчеркнула, на "ТЭФИ" всегда ценится только одно – оригинальная и свежая идея. По словам Светланы Голяковой, "ТЭФИ-Регион" - это большое событие в сфере российских медиа, один из самых представительных и авторитетных конкурсов, который есть в российских СМИ.

"Принимать конкурс "ТЭФИ" у себя – это показатель определенного статуса для местной журналистики. Это значит, что наши СМИ на высоком уровне", - утверждает Светлана Голякова.

Она напомнила, сегодня у Тюмени всего два "Орфея". В 2016 году статуэтки завоевали оператор телерадиокомпании "Регион-Тюмень" Сергей Лыкасов и ведущая телеканала "Тюменское время" Ольга Солоницына.

Помимо финалистов престижной премии в Тюмень приедут около300 журналистов из муниципальных районов Тюменской области, а также участниками станут около 120 представителей СМИ из Тюмени.

1 декабря пройдет церемония открытия, которую телеканал "Тюменское время" будет транслировать на сайте "ТЭФИ-Регион". 2 декабря начнется образовательная программа. В качестве спикеров выступят ведущий программы "Время" на Первом канале Виталий Елисеев, член Академии Российского телевидения, генеральный продюсер телекомпании "Наш взгляд" Николай Билык, член Академии Российского телевидения, теле- и радиоведущая Яна Поплавская и многие другие.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "ТЭФИ-Регион" 2017 состоится в ДК "Нефтяник" 3 декабря.

Ирина Ромашкина