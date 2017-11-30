up

30.11.2017 четверг

EUR 69.204

USD 58.3311

В Тюмени -2..-4 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Флешмоб #тэфирегион2017 продолжили в ТюмГУ

15:54 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Флешмоб #тэфирегион2017 продолжили в ТюмГУ. Фото ИА "Тюменская линия"

Фотоэстафету #тэфирегион2017 продолжили тюменские студенты в главном корпусе ТюмГУ.

Профессионализм и оригинальность идея – это то, что отличает качественную журналистскую работу от начинающих представителей медиа. Это заметили студентки ТюмГУ Марина Долгорукова и Ирина Шляпникова. Летом девушкам довелось стать актрисами короткометражного фильма санкт-петербургских режиссеров. Опыт заинтриговал будущих преподавателей лингвистики.  Увидев акцию от тюменских тележурналистов, студентки не прошли мимо.

"Медиаиндустрия сейчас популярна. Много блогеров, которые несут не совсем качественную информацию. А нужно бы больше профессионализма в материалах. У "Тюменского времени" и "Ладья-СТС" - это есть. Я бы хотела там работать", - поделилась Марина Долгорукова.

﻿
1 /

Ее мнение разделяет участник акции первокурсник-химик Семен Коновалов: "Я хочу работать на "Ладье СТС". Это популярный канал, там много интересных передач, тем более наши, тюменские".

Студенты ТюмГУ подходили к стенду и фотографировались с табличками "Люблю Тюменское время", "Хочу работать в Ладья-СТС" и #тэфирегион2017 – этот хэштег продолжил фотоэстафету XVI Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ-Регион", который пройдет в Тюмени с 1 по 4 декабря.

Конкурс соберет около 600 работ финалистов. В число номинантов пробилась журналистка "Тюменского времени" Айгуль Рахматулина. Ее номинировали как лучшего интервьюера, а ее фильм "Случайный вальс", созданный к 9 мая, вошел в шорт-лист премии.

"На самом деле круто, когда ты уже попадаешь в финал "ТЭФИ-Регион". В каждой номинации всего три финалиста. Ценность конкурса также в обратной связи: маститые журналисты, боги нашего телевизионного Олимпа по-честному смотрят каждую работу финалиста и в последний день проводят разбор полетов", - пояснила главный редактор телерадиокомпании "Тобольское время", заместитель генерального директора "СибИнформБюро" Светлана Голякова.

Она подчеркнула, на "ТЭФИ" всегда ценится только одно – оригинальная и свежая идея. По словам Светланы Голяковой, "ТЭФИ-Регион" - это большое событие в сфере российских медиа, один из самых представительных и авторитетных конкурсов, который есть в российских СМИ.

"Принимать конкурс "ТЭФИ" у себя – это показатель определенного статуса для местной журналистики. Это значит, что наши СМИ на высоком уровне", - утверждает Светлана Голякова.

Она напомнила, сегодня у Тюмени всего два "Орфея". В 2016 году статуэтки завоевали оператор телерадиокомпании "Регион-Тюмень" Сергей Лыкасов и ведущая телеканала "Тюменское время" Ольга Солоницына.

Помимо финалистов престижной премии в Тюмень приедут около300 журналистов из муниципальных районов Тюменской области, а также участниками станут около 120 представителей СМИ из Тюмени.

1 декабря пройдет церемония открытия, которую телеканал "Тюменское время" будет транслировать на сайте "ТЭФИ-Регион". 2 декабря начнется образовательная программа. В качестве спикеров выступят ведущий программы "Время" на Первом канале Виталий Елисеев, член Академии Российского телевидения, генеральный продюсер телекомпании "Наш взгляд" Николай Билык, член Академии Российского телевидения, теле- и радиоведущая Яна Поплавская и многие другие.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "ТЭФИ-Регион" 2017 состоится в ДК "Нефтяник" 3 декабря.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: телевидение , конкурс

Последние новости

16:16 По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело
16:05 В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест
15:54 Флешмоб #тэфирегион2017 продолжили в ТюмГУ Фото
15:43 Бронзовые "Орфеи" раздадут победителям "ТЭФИ-Регион" в Тюмени
15:32 Около тысячи многодетных семей Тюмени получат земли в деревне Падерина Фото
15:21 Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае
15:10 Новый завод построят в группе детсадовцы Тобольска
15:00 В Сорокинском районе стало больше коров
14:49 Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований
14:38 В лесничестве под Вагаем нашли незаконную вырубку
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Экономика

В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест

В Сорокинском районе стало больше коров

Растениеводы Сорокинского района применяют ресурсосберегающие технологии

Общество

Флешмоб #тэфирегион2017 продолжили в ТюмГУ

Бронзовые "Орфеи" раздадут победителям "ТЭФИ-Регион" в Тюмени

Около тысячи многодетных семей Тюмени получат земли в деревне Падерина

Спорт

Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Алексей Ягудин: Всемирная зимняя универсиада-2019 даст мощный импульс развитию спорта в Сибири

Происшествия

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело

Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае

В лесничестве под Вагаем нашли незаконную вырубку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+