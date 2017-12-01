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Тюмень принимает финал Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион"

15:32 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото организаторов ТЭФИ-Регион

Известные деятели ТВ-индустрии со всей страны прибыли в Тюмень на финал Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ - Регион" 2017. Конкурс пройдет с 1 по 3 декабря.

Как рассказала представитель регионального оргкомитета "ТЭФИ-Регион", главный редактор ТРК "Тобольское время" и заместитель генерального директора медиахолдинга "Сибинформбюро" Светлана Голякова, проведение финала конкурса именно в Тюмени  - это не просто презентация нашего города для российских масс-медиа, но и повод поднять вопросы, волнующие многих представителей СМИ. "Участники обсудят, в каком векторе развивается современная медиасреда, какой смысл в информационный контент вкладывают ее создатели, как воспринимают это потребители и многое другие", - сообщила она.

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фото организаторов ТЭФИ-Регион
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В мероприятиях "ТЭФИ-Регион" в Тюмени помимо 100 телевизионщиков из разных городов страны примут участие и около 300 работников СМИ из всех муниципальных образований Тюменской области. "Главная идея проекта – понять, в каком направлении развиваются современные медиа. Этому посвящена и программа мастер-классов и питчингов", – отметила Светлана Голякова.

1 декабря участники знакомятся с достопримечательностями Тюмени и узнают ее с профессиональной стороны. Например, одна из остановок экскурсии посвящена символу тюменской журналистики – Дому печати. В вечерней программе первого конкурсного дня – церемония открытия. Это камерное мероприятие, в ходе которого все участники смогут познакомиться и пообщаться друг с другом, поделиться идеями и опытом работы, а также обменяться мнениями с экспертами и членами жюри "ТЭФИ-Регион". 2 и 3 декабря пройдут под знаком мастер-классов и питчингов. Вместе с экспертами конкурсанты рассмотрят, как с небольшим бюджетом сделать новости рейтинговыми, порассуждают о будущем телевидения, цензуре и самоцензуре и многое другое.

Участник "ТЭФИ-Регион", главный редактор КГБУ "Общественное телевидение Приморья" Евгений Подтергера высоко оценил уровень организации конкурса. "С 2011 года я смотрю абсолютно все работы, которые приходят на "ТЭФИ-Регион", знаю все региональные компании, которые есть в стране, а также участников конкурса. На мой взгляд, уровень работ очень сильно вырос за эти годы. Поменялись технологические подходы, работы стали интересней. Многие из них практически не отличить от того, что делают крупные федеральные каналы, в первую очередь, потому что техническая база стала дешевле. При этом есть определенные сдвиги и в принципах журналистики. Я думаю, мы обсудим это на мастер-классах. Программа на этот раз действительно очень интересная", – поделился он.

Победителей финала Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ - Регион" 2017 назовут на церемонии во Дворце культуры "Нефтяник" 3 декабря.

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Теги: телевидение , конкурс , СМИ , экскурсии , питчинги , ТЭФИ-Регион , Светлана Голякова , мастер-классы
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