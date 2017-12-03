"ТЭФИ-Регион" в Тюмени: как выглядит телевидение за пределами столицы

Эксперты "ТЭФИ-Регион" поедились секретами мастерства с региональными СМИ. Фото ИА "Тюменская линия"

Cекретами мастерства поделились эксперты с участниками финального этапа Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион"-2017, который проходит в Тюмени.

В отеле "Меркюр" продолжается обучающая программа для участников "ТЭФИ-Регион"-2017. На мастер-классе ведущий программы "Время" на Первом канале Виталий Елисеев рассказал об основополагающих задачах в эфире.

Редактор газеты "Армизонский вестник" Галина Сизикова после мастер-класса поделилась впечатлениями. Она отметила, что рекомендация Елисеева, например, выделить тему и освещать ее каждый день, будет полезна даже для газетчиков.

Эксперты "ТЭФИ-Регион" поедились секретами мастерства с региональными СМИ. Фото ИА "Тюменская линия"

На питчинге идей проекты представили три участника. Советы по итогам обсуждения они получили от генерального директора фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиевой, генерального директора "Уолт Дисней Компани СНГ" Марины Жигаловой-Озкан, главного автора и генерального директора ЗАО "ТелеАльянс" Эжена Щедрина, ведущего телевизионных программ телеканала НТВ Сергея Майорова, президента фонда "Академия российского телевидения" Александра Акопова, а также журналистов федеральных каналов, присоединившимся к обмену мнениями.

Вероника Бердина из Новосибирска представила свою идею программы "Спорт на карте", которая расскажет о любом виде спорта. Теле- и радиоведущий Михаил Кожухов отметил, что тема есть, но нет формата. "Ящику нужен формат. Когда вы придумаете способ, формат, тогда все получится", - пояснил он.

Журналист телеканала "Первый Тульский" Файля Шарыпова представила "Соцсеть для одиночки". Программа поможет одиноким пенсионерам и инвалидам, считает автор. По словам Сергея Майорова, проект может быть интересным, но его стоит доработать. Его мнение поддержали коллеги. "Всегда интересно, когда есть два полюса. Нужно видеть, что есть люди, которые помогают. Пусть это будет модным и массовым - помогать людям, которые находятся в беде", - считает Александр Акопов.

Эксперты "ТЭФИ-Регион" поедились секретами мастерства с региональными СМИ. Фото ИА "Тюменская линия"

Журналисты из Тюменской области обратили внимание на социальный проект коллеги из Тулы. В каждом СМИ региона так или иначе отражена социальная тема: "Мы это давно делаем и практикуем в СМИ, но почему-то не выносим как отдельный проект", - заметила обозреватель юргинской районной газеты "Призыв" Ольга Коновалова.

Наибольший интерес вызвал проект туристического шоу "Идеи мира" Рустема Аднабаева из Уфы. Трэвел-шоу представили два потенциальных ведущих. В эфире они рассказывают зрителям о способах ведения бизнеса в разных странах, параллельно пытаясь заработать. Наиболее успешный ведущий получает весь куш. Телепроект вызвал оживленное обсуждение у мастодонтов российского телевидения. "Я хочу посмотреть на того редактора, который будет готовить эту программу. Я его увезу с собой. Мое мнение - идея классная, но ее реализовать непросто ", - считает Михаил Кожухов.

Александр Акопов предложил конкурсантам иначе взглянуть на проект. Трэвел-шоу успешно реализуются на других каналах. Один из ярких примеров - "Орел и решка" на "Пятнице". Он считает, если создавать программу о бизнесе, то основой нужно делать не путешествия и разнообразие сумасшедших идей заработка, а донести до аудитории саму мысль, что заняться бизнесом легко.

"99 процентов денег зарабатывается скучнейшим образом. Если вы сможете весело рассказать, как печь булочки, развозить людей по домам, что-то простое - это будет здорово. Люди не верят, что, сварив кастрюлю пельменей и продав эту еду у вокзала, можно заработать деньги. Вот этим надо заниматься, это не бессмысленно", - считает Александр Акопов.

Он отметил, что часто в регионах рождаются идеи, которые "переезжают" в федеральный эфир. По его словам, сегодняшнее региональное телевидение самодостаточно, рождает идеи, учит столичные СМИ свежему взгляду.

"Интересно побывать на таких мастер-классах с маститыми журналистами. Многое можно перенять", - считает редактор радио "Армизонские зори" Наталья Романцова.

Эксперты "ТЭФИ-Регион" поедились секретами мастерства с региональными СМИ. Фото ИА "Тюменская линия"

Собственный мастер-класс дал продюсер программ "Смак" Николай Билык. Он рассказал, что название программе дал Евгений Маргулис, который предложил "смаковать с Макаревичем". В то время не удалось зарегистрировать авторские права даже на название. Тем не менее "Смак" - это российская программа, которая создавалась не по зарубежным аналогам. Формат передачи придумывали месяц - решали, какие декорации создать, а в итоге снимать "Смак" стали в арендованной однокомнатной квартире.

"Через месяц хозяйка квартиры поняла, что мы снимаем ее для съемок программы и хотела поднять цену. В итоге я ее выкупил - так у меня появилась квартира в Москве", - рассказал Николай Билык.

Спустя 13 лет Андрей Макаревич решил уйти из "Смака". Николай Билык долго уговаривал телеведущего продолжить проект, но тщетно. После поисков другого ведущего продюсер остановил выбор на Иване Урганте. Николай Билык рассказал, что ведущий из-за высокой занятости часто опаздывает и постоянно спешит.

"Если вы слышите в программе, что он стал говорить быстрее - это он как раз торопится на съемки "Вечернего Урганта", - сказал Николай Билык.

При создании продукта продюсер рекомендовал самостоятельно заниматься рекламой и product placement, самому договариваться с рекламодателями. "Ты же не заставишь Макаревича грызть чупа-чупс. Нужно, чтобы в программе все было органично", - считает Николай Билык.

Журналисты констатировали, что в России много заимствованного контента, раньше было меньше коммерциализации телепроектов, больше просветительских программ.

"Все просветительское телевещание ушло на канал "Культура". Из наших программ остались "КВН", "Пока все дома", "Что? Где? Когда?". Мы не смогли просветить зрителя, они хотят смотреть шоу", - сказал Николай Билык. По его словам, в планах руководства Первого канала омолодить аудиторию, убрав из эфира старые программы. Николай Билык высказал предположение, что вслед за "Пока все дома" на "Россию-1" уйдут "Смак" и даже "Поле чудес".

Среди российских телепроектов есть и те, которые заимствуют зарубежные телеканалы. Так, в Китае адаптируют телесериал "Кухня", а в Германии взяли "Папиных дочек". В завершении мастер-класса Николай Билык пригласил всех принять участие в качестве зрителей в программе "Смак" в Москве.

Встречу провел и продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев. Он презентовал журналистам тизеры истерна, рассказал о съемках в Тобольске. По словам Александра Акопова, в регионах нечасто реализуют подобные масштабные проекты.

"Мы будем это поощрять - материала за рамками Москвы более, чем достаточно. Московские компании редко выбираются за пределы столицы из бюджетных соображений, а сюжеты редко требуют выезда, поэтому мы будем поощрять создание художественного кино в регионах", - пояснил он.

Как подчеркнула Этери Левиева, в 2017 году у конкурса "ТЭФИ-Регион" появилась новая номинация "Телевизионный фильм", в которую заявилось семь работ - это только начало, убеждены организаторы. Всего судьям предстоит выбрать 20 работ-обладателей золотых "Орфеев".

"Идут страшные баталии, споры - жюри тщательно отбирают и оценивают работы конкурсантов. Что касается информации - задана высокая планка. Есть работы, достойные федерального канала", - подчеркнула Этери Левиева.

3 декабря участников "ТЭФИ-Регион" ждут два завершающих образовательных мероприятия. В полдень откроют дискуссию с экспертами на тему будущего телевидения. Далее отдельный мастер-класс "Связи между сенсацией, рейтингом и качеством информации" даст теле- и радиоведущая Яна Поплавская.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"-2017 начнется в 18 часов в ДК "Нефтяник".

Ирина Ромашкина