Тюменцев наградили главной Всероссийской телевизионной премией "ТЭФИ-Регион"

Фото ИА "Тюменская линия"

Бронзовые "Орфеи" вручили победителям главной телевизионной премии России - Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион" в ДК "Нефтяник".

Ведущими церемонии стали заслуженная артистка России, обладательница "Орфея" Анастасия Заворотнюк и телеведущий казала НТВ, семикратный обладатель "ТЭФИ" Сергей Майоров. Он напомнил, что самая главная награда телевизионщика - бронзовый "Орфей" - это работа Эрнста Неизвестного.

Гостей приветствовал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Хочу поблагодарить организаторов, что вы выбрали Тюмень. Желаю всем региональным компаниям успехов. У вас есть свой зритель - в регионах вас любят", - сказал Владимир Якушев.

По словам президента фонда "Академия российского телевидения" Александра Акопова, Тюмень отличилась от других регионов качеством организации мероприятия. "Нам стараются помогать во всех регионах, но здесь мы ощутили, что Тюмень -отличный регион. Спасибо за прием", - сказал Александр Акопов.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отметил, что премия "ТЭФИ" - это праздник тех людей, которые занимаются телевидением и любят его. "Мы все это делаем для зрителей. Мы занимаемся тем делом, которое доставляет нам и другим людям удовольствие", - подчеркнул Алексей Волин.

Бронзовой статуэткой "Орфей" наградили 20 лучших российских телевизионных работ в номинациях "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание".

Первые два "Орфея" ушли в руки пермяков. Вручение премии стало неожиданностью для них, хотя телевизионщики вышли в финал с четырьмя работами.

Продюсер пермского канала ГТРК-Пермь Марина Пантелеева, держа в руках награду, напомнила, что это коллективный труд всей команды.

Ведущий программы "Вести" ГТРК-Хабаровск Алексей Кухарь стал лучшим ведущим информационной программы. "Руки трясутся не потому, что "Орфей" тяжелый, а от волнения. Когда в Калининграде называли финалистов, я даже не знал, что моя телекомпания отправила мою работу на "ТЭФИ". А сегодня я получил эту награду", - сказал он и добавил, что это первая статуэтка "ТЭФИ" его телеканала.

Победитель конкурса в номинации "Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч, ведущий программы "Время Ямала" Илья Дерюшев из Салехарда считает: "Нам важно, что говорят о нас люди. Либо они жмут мне руку при встрече, либо нет", - сказал он.

Напомним, в числе финалистов - две тюменские работы. Корреспондент телеканала "Тюменское время" Айгуль Рахматуллина не впервые номинируется на "ТЭФИ-Регион", в 2017 году пробовала свои силы в двух номинациях: "Интервьюер" и "Ведущая новостей". В финалисты тюменка вышла с сюжетом "Объективный разговор с главным врачом Федерального центра нейрохирургии Альбертом Суфиановым".

"Это не специальная работа для конкурса. Просто я взяла самое душевное. Альберт Акрамович тогда в интервью сказал, что он не смог бы заниматься другой работой. Наверное, и я другой работой заниматься не могла бы", - призналась Айгуль Рахматулина. Она рассказала, что в детстве хотела работать "тетенькой в телевизоре": садилась за стол и с газетой рассказывала новости. В погоне за "Орфеем" журналистка не участвовала: "Я принципиально не смотрела работы конкурентов, но муж посмотрел и сказал, что победа моя. В любом случае в финал попали все достойные", - уверена телеведущая.

Финалистам в номинации "Интервьюер" награды вручила член Академии российского телевидения, теле- и радиоведущая Яна Поплавская. "Интервьюером должен быть тот, кто сможет полюбить своего собеседника. В моей профессии нас учили так", - сказала член жюри.

Сергей Майоров дополнил, что тюменка Айгуль Рахматуллина стала его любимицей. Жюри провели в дебатах на тему, кому же дать "Орфей", несколько часов. Награда уехала и в Казань - "Орфея" вручили корреспонденту ГТРК Татарстан Эльмире Комаровой за интервью "Помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".

Лучшим репортером стала Екатерина Левицкая из Смоленска за социальный репортаж "Спасти... деревню". "Эта награда очень важна для меня - именно за эту работу", - прокомментировала она.

В номинации "Телевизионный художественный фильм/сериал" канал "Тюменское время" стал финалистом с работой "Случайный вальс", который журналисты готовили ко Дню Победы. Их конкурентами стали проект "Умырзая" ("Подснежник") (канал "Тамыр", г. Уфа) и "Неотосланные письма" казанского канала "ТНВ".

"Для регионального конкурса "ТЭФИ" эта номинация введена впервые, и мы надеемся, что со временем она даст возможность дополнительного развития региональных телевизионных компаний", - заметил Сергей Майоров.

Обладателем премии "ТЭФИ-Регион" стали тюменцы. Генеральный продюсер телекомпании, автор сценария телепроекта Заур Бабаев сказал, что автором фильма является директор телерадиокомпании "СибИнформБюро" Олег Налобин.

"Это была большая проба пера. У нас не было больших бюджетов. Все делали на энтузиазме. Мы даже не думали, что заявимся на "ТЭФИ". Это заслуга всех наших коллег. В нашей компании уже есть один "Орфей". Думаю, это станет новым этапом для нас", - заключил Заур Бабаев.

Приз тюменцам вручил генеральный директор ЗАО "ТелеАльянс" Эжен Щедрин. Помимо основных наград участников наградили специальными призами. Особыми словами поддержал участников конкурса ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков.

"Я поздравляю тех, кто не получил "Орфея" с первого раза, как я. Ваша награда будет желаннее, я уверяю. Я ждал свой "Орфей" много лет. Когда я получил премию "ТЭФИ", Константин Эрнст сказал мне: "Ну наконец-то!". Я говорю вам точно, все, кто в тройках финалистов, выйдут на сцену за "Орфеем"", - сказал он.

Церемония награждения XVI Всеросийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" завершилась массовым селфи. В 2018 году премия пройдет в Самаре.

Ирина Ромашкина