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В Викуловском районе наградили лучших животноводов

13:36 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Викуловском районе наградили лучших животноводов, фото - admtyumen.ru

Сельхозпредприятие "Радиус-Агро" показало наивысшую продуктивность животных по итогам трудового соперничества среди животноводческих предприятий Викуловского района в 2017 году.

Награду получил руководитель предприятия Сергей Чупин. Второе место в этой же номинации присуждено исполняющей обязанности руководителя ООО "Нива" Ольге Кругловой.

Среди операторов машинного доения, обеспечивших наивысший удой на фуражную корову и не допустивших снижения валового надоя к уровню прошлого года, победила Алена Бенгардт из ООО "Радиус-Агро". Второе место у ее Галины Денисовой из ООО "Нива".

В номинации "Скотники дойных гуртов, обеспечившие наивысшую продуктивность сельскохозяйственных животных" главная награда досталась Владимиру Кобринец (ООО "Радиус-Агро"). На втором месте Александр Круглов из ООО "Нива".

Лучшими среди операторов по выращиванию молодняка профилакторного периода, обеспечивших наивысший среднесуточный привес, названы Ольга Камерцель (ООО "Боково") и Мария Семенова (ООО "Радиус-Агро"). Из их коллег, занимающихся выращиванием молодняка до одного года, выделены Евгений Гейн (ООО "Радиус-Агро") и Альбина Кардаш (ООО "Нива").

В номинации "Операторы на откорме молодняка КРС, получившие наивысший среднесуточный привес" первое место завоевал Иван Бернгардт (ООО "Радиус – агро"), второе - Михаил Карпутин (ООО "Боково").

Лучшим ветврачом, обеспечившим наивысший процент сохранности животных, стал Павел Поздняков из ООО "Радиус – агро". Лучшим оператором по воспроизводству стада – сотрудник этого же предприятия  Валентин Лесенков. Также ООО "Радиус-Агро" признано лучшим по итогам проверки готовности к зимне-стойловому периоду с выполнением плана заготовки кормов и подтверждением их качества.

Из молочно-товарных ферм первое место за организацию постановки скота на зимне-стойловый период тоже получило ООО "Радиус-Агро" и заведующий фермой Николай Лепехин. На втором месте заведующая фермой ООО "Боково" Мария Трескина.

Отдельно отметили по итогам 2017 года и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Наибольший прирост объема закупа продукции личных подсобных хозяйств показал кооператив "Беркут".

Евгения Шевцова

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Теги: АПК , Викуловский район , сельское хозяйство , животноводство

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