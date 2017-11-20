Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах

Фото ИА "Тюменская линия"

Партия "Единая Россия" остается доминирующей политической силой в стране. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, приветствуя участников заседания межрегионального координационного совета политической партии "Единая Россия" по Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, которое проходит в Салехарде.

"Свой статус ведущей политической силы партия неоднократно подтверждала на свободных и конкурентных выборах. Яркое тому свидетельство - итоги выборов в Государственную думу в 2016 году и единого дня голосования в 2017 году. Без "Единой России" невозможно решить ни один серьезный политический вопрос, поэтому мы уделяем особое внимание взаимодействию с такой влиятельной силой", - отметил Игорь Холманских.

По словам полномочного представителя президента РФ в УФО, совместная работа органов власти и партии "Единая Россия" носит системный и многоуровневый характер. "Прежде всего это сотрудничество с депутатами Государственной думы, избранными от регионов округа. Из 37 наших депутатов 28 представляют "Единую Россию". Мы регулярно проводим рабочие консультации и встречи с депутатским корпусом, и депутаты от "Единой России" - самые активные и заинтересованные участники такого диалога", - подчеркнул он.

Игорь Холманских добавил, что представители "Единой России" возглавляют органы законодательной власти и составляют большинство депутатского корпуса во всех регионах, входящих в состав федерального округа.

"Особое значение мы придаем сотрудничеству с политическими партиями, в том числе с "Единой Россией", в ходе избирательных кампаний. Это позволяет обеспечить законность выборов и честную конкуренцию, отсеивать кандидатов с криминальным прошлым, повышать уровень активности избирателей. Особо отмечу такую тенденцию, как успешное сотрудничество "Единой России" с крупными общественными движениями, включая Общероссийский народный фронт. Еще одним партнер партии - межрегиональное общественное движение "В защиту человека труда". Несколько его представителей на выборах в Госдуму выдвигались и победили в качестве кандидатов от "Единой России". Как лидер этого движения, выражаю партии признательность за поддержку и партнерство. Уверен, оно будет успешным и впредь", - заявил полпред президента РФ в УФО.

Игорь Холманских подчеркнул, что главная задача ближайшего времени - выборы президента России. "В любом случае партия "Единая Россия" будет играть важную роль в избирательной кампании. Расстановка сил на президентских выборах понятна и предсказуема. Однако важно обеспечить безусловную легитимность выборов, не давать ни малейшего повода и шанса деструктивным силам. Основное условие для этого - высокая активность избирателей", - убежден полномочный представитель главы государства.

В заседании межрегионального координационного совета политической партии "Единая Россия" в Салехарде принимают участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Евгений Бабенко