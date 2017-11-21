Тюменский АПК наращивает объемы сельхозпроизводства

Фото ИА "Тюменская линия"

Рост сельcкохозяйственного производства в регионе по итогам 2017 года может составить около 3%. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании межрегионального координационного совета политической партии @Единая Россия" по Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, которое состоялось в Салехарде 20 yjz,hz.

"Мы реализовали ряд крупный инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Планируем, что точно такой же рост у нас будет в 2018-2020 годах", - сказал Владимир Якушев. Отметим, что по итогам января-сентября 2017 года индекс сельхозпроизводства в Тюменской области достиг 104,1% и превысил среднероссийский показатель, который составил 103,8%.

По итогам 2017 года производство продукции сельского хозяйства оценивается на уровне почти в 75 млрд рублей, индекс производства - 102,5% к 2016 году в сопоставимых ценах. Рост индекса будет обеспечен, главным образом, за счет увеличения производства зерна и яиц.

Напомним, что в 2017 году в регионе получен высокий урожай урожай зерновых - 1 млн 585,5 тыс. тонн, а объем производства яиц увеличился до 1 млрд 490 млн штук. Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечивают потребность населения в основных продуктах питания.

Евгений Бабенко