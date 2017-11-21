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Ввод жилья в Тюменской области превышает среднероссийский показатель

09:57 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.minstroyrf.ru

760 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в регионе за девять месяцев 2017 года. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании межрегионального координационного совета политической партии Единая Россия" по Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, которое состоялось в Салехарде 20 ноября.

"В 2017 году мы намерены ввести в строй около 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, а с 2018 по 2020 годы планируем построить 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Вполне возможно, что эта цифра будет выше", - отметил Владимир Якушев.

Отметим, что в расчете на душу населения ввод жилья за девять месяцев 2017 года в Тюменской области в 1,6 раза превысил среднероссийский показатель.

Ввод жилья в регионе за 2015-2020 годы, даже с учетом снижения ежегодных объемов по сравнению с рекордным 2015 годом, в расчете на душу населения в среднем составит 1 кв. м в год. Таким образом, поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по вводу не менее 1 кв м жилья на человека в год в Тюменской области будет выполнена.

Напомним, в Тюменской области продолжает действовать региональная программа по переселению из аварийного жилья, которая реализуется за счет средств регионального бюджета. Идет переселение людей из домов, поставленных на учет до 1 января 2016 года. Сегодня эта программа уже полностью реализована в семи районах области.

Евгений Бабенко

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Теги: жилищное строительство , Владимир Якушев

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