Тюменцев проконсультируют по награждению медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть"

Медали "Материнская слава". Фото www.phototyumen.ru

Консультативный прием по вопросу награждения областными медалями многодетных родителей, родивших и достойно воспитавших пять и более детей, состоится 23 ноября.

На вопросы ответят специалисты городского департамента образования и Управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района. Прием пройдет в актовом зале департамента образования (ул. Республики, 17) с 14 до 17 часов.

В Тюменской области награда, учрежденная в 2006 году, символизирует общественное признание и высокое уважение к женщине-матери, а также поддержку лучших матерей. За 11 лет награды были вручены 343 жительницам области.

Жители муниципальных образований могут получить консультацию по вопросу награждения областными медалями в органах муниципальной власти и социальной защиты населения по месту жительства.

Консультативный прием приурочен ко Дню матери, который в этом году будет отмечаться 26 ноября.

В 2014 году в регионе учреждена медаль "Отцовская доблесть", которая символизирует признание заслуг многодетных отцов и высокую оценку их труда. С момента учреждения медалью награждены 47 отцов, сообщает Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района.